La Aemet envía un aviso especial a la aviación por los fuertes vientos en La Palma
La borrasca Therese ya ha obligado a cancelar un vuelos en las islas
La borrasca Therese ya se está notando en Canarias, especialmente en las islas occidentales, donde se han recogido los mayores acumulados de agua y, además, se están produciendo fuertes rachas de viento.
De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado en sus redes sociales que "los fuertes vientos del oeste en las islas más occidentales ya están dejando ondas de montaña a sotavento de La Palma y El Hierro. En el caso de La Palma, es una onda de montaña severa, lo que ha obligado a emitir un SIGMET".
¿Qué es un SIGMET?
Un SIGMET, según informa la Aemet en su web, es un informe de emisión puntual donde se cifra la presencia (observada o prevista) de los fenómenos significativos que tienen potencial impacto en los vuelos en ruta. Es decir, se trata de un aviso especial a la aviación para advertir sobre el riesgo de fenómenos severos.
Vuelo cancelado
Este temporal ya está afectando a la aviación, produciéndose la cancelación de un vuelo que partió de Tenerife rumbo a El Hierro y tuvo que volver a su aeropuerto de salida. Pero se prevé que la movilidad aérea pueda complicarse en las próximas horas y, sobre todo, durante la jornada del jueves, cuando se prevé lo peor de la borrasca.
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