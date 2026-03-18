La Aemet actualiza los avisos para este jueves por el paso de la borrasca Therese

El paso de la borrasca Therese en Canarias ha puesto en alerta a todo el archipiélago. Cabildos y municipios comienzan a activar sus planes de emergencia, así como a poner en marcha medidas como la cancelación de actividades o el cierre de senderos y vías, pero, además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos para la jornada de este jueves, cuando se espera que esta borrasca de gran impacto toque de lleno la isla.

De esta manera, todas las islas estárán en aviso amarillo o naranja por diferentes fenómenos, siendo La Palma y Tenerife las que contarán con una situación más compleja a nivel meteorológico.

Previsión

En cuanto a las lluvias, se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 80 mm., que será más probable en medianías y zonas altas. A ello se añade la acumulación de nieve en 24 horas: que alcanzará los 2 cm., situándose la cota de nieve entre 1.800 y 1.900 metros, mientras que por encima de los 2.000 metros se podrán acumular ampliamente estos espesores.

Oleaje en la costa de Tenerife, archivo. / María Pisaca

También se espera mar combinada del Noroeste de 4 a 5 metros, y viento del Suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en costa este desde mediodía del jueves; asi cómo rachas máximas de 90 km/h. En La Palma afectando a cumbres, medianías y zonas altas del noroeste y este y extremo sur. En Tenerife, a cumbres centrales, pudiendo superarse los 100 km/h, y al extremo noreste.

Avisos

Siguiendo esta previsión, la Aemet ha decidido actualizar los avisos previstos para las próximas jornadas, quedando de la siguiente manera los activos para el jueves:

Tenerife : aviso naranja por viento y amarillo por lluvias, nieve y fenómenos costeros

: aviso naranja por viento y amarillo por lluvias, nieve y fenómenos costeros La Palma : aviso naranja por viento y fenómenos costeros y amarillo por lluvias y nieve

: aviso naranja por viento y fenómenos costeros y amarillo por lluvias y nieve El Hierro : aviso naranja por fenómenos costeros y amarillo por lluvias y viento

: aviso naranja por fenómenos costeros y amarillo por lluvias y viento La Gomera : aviso amarillo por lluvias, viento y fenómenos costeros

: aviso amarillo por lluvias, viento y fenómenos costeros Gran Canaria : aviso naranja por viento y amarillo por lluvias y fenómenos costeros

: aviso naranja por viento y amarillo por lluvias y fenómenos costeros Lanzarote : aviso amarillo por lluvias y fenómenos costeros

: aviso amarillo por lluvias y fenómenos costeros Fuerteventura: aviso amarillo por lluvias y fenómenos costeros

Además, el Gobierno de Canarias ha pasado la prealerta por lluvias a alerta.