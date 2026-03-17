Los servicios sociales de Canarias atienden a uno de cada cinco isleños, pero solo el 9% conoce el catálogo de ayudas

El 30% de la población de Canarias ha tenido contacto con el sistema público de servicios sociales. Asimismo, dos de cada diez isleños han sido beneficiarios directos de estas ayudas, dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. El conocimiento de la normativa, sin embargo, es mucho más limitado: solo el 21,4 % de la población conoce la Ley de Servicios Sociales de Canarias y apenas el 8,7 % el Catálogo de Servicios y Prestaciones.

Estos datos son algunas de las principales conclusiones extraídas del primer Diagnóstico y Análisis Multisectorial del estado de los Servicios Sociales en el Archipiélago, un documento elaborado por la Consejería de Bienestar Social que dirige Candelaria Delgado y aprobado este martes en Consejo de Gobierno.

El informe incluye varias propuestas que mejorarían la atención a personas vulnerables en las Islas, pero se detiene sobre todo en el apartado de la financiación. Según se detalla en el propio estudio, la infradotación del sistema público de servicios sociales es una situación estructural, compartida con el conjunto del sistema español. «En Canarias, esta problemática se refleja en un reparto desigual de recursos y en una carga financiera significativa para los municipios, que son el primer nivel de atención del sistema», recoge el texto.

¿Qué deben mejorar?

Además de aumentar la financiación, el Archipiélago también tendría que reforzar las plantillas profesionales, mejorar los sistemas de información y reducir la burocracia. También se plantea la importancia de adaptar el sistema a nuevos desafíos sociales mediante un enfoque más preventivo, comunitario y coordinado entre administraciones.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y el portavoz, Alfonso Cabello / Europa Press

El diagnóstico también concluye que existe una brecha significativa entre el marco legal de los servicios sociales en Canarias y su aplicación efectiva en la práctica. Pese a que existe un amplio margen de mejora y un notable déficit de recursos, los ciudadanos valoran de manera positiva la atención ofrecida por las administraciones públicas. En concreto, entre los beneficiarios se superan los niveles de satisfacción en nueve de cada diez casos.

¿Qué nota le ponen los usuarios?

La valoración media del sistema es favorable, en especial, entre quienes han utilizado los servicios, que le otorgan una puntuación de 6,56 sobre 10 o, lo que es lo mismo, un aprobado que no llega al notable. Entre quienes no son usuarios la nota es incluso algo inferior (5,8).

El análisis de fuentes secundarias también evidencia que la información disponible sobre el sistema es fragmentada y heterogénea, con escasez de datos a nivel municipal. El personal técnico, por su parte, destaca que funciones como la información, orientación y valoración están consolidadas, pero existen carencias de recursos, especialmente humanos, que dificultan cumplir con los objetivos de la ley.

Este primer diagnóstico, elaborado entre mayo de 2024 y julio de 2025, se presenta como un paso previo al Plan Estratégico de Servicios Sociales de Canarias y ha contado con la participación de la Universidad de La Laguna (ULL).