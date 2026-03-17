Protección Civil recomienda precaución ante el paso de la borrasca Therese por Canarias

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias pide extremar las medidas de seguridad ante el episodio de inestabilidad de "gran impacto" que dejará el paso de la borrasca Therese por el archipiélago canario entre el miércoles y el viernes, con temporal de lluvia, rachas de viento y oleaje.

De acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la formación de Therese a partir del mediodía de este martes al oeste de la península dejará desde el miércoles los primeros efectos sobre Canarias, que se verá afectada por viento intenso, con rachas que podrían superar ocasionalmente los 70 kilómetros por hora (km/h), temporal marítimo significativo y mar combinada de hasta 4 metros de altura.

Esa jornada además llegará un frente frío, con precipitaciones en general moderadas en todas las islas y localmente persistentes en las vertientes norte y oeste, según un comunicado de Protección Civil.

El jueves, el centro de la borrasca se acercará al archipiélago y producirá viento de componente sur, con una intensificación del mismo y probabilidad de que se alcancen o se superen los 90 km/h en cumbres y vertientes expuestas de las islas. En paralelo, los fenómenos costeros aumentarán y se generalizarán, con mar combinada de 4 a 5 metros.

Asimismo, un segundo frente frío, más activo que el del día anterior, dejará precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta.

La Aemet prevé chubascos con acumulados de entre 20-30 litros/m2 en una hora en La Palma y en las vertientes sur y oeste del resto de islas de mayor relieve; mientras que en las mismas zonas las acumulaciones en 12 horas podrían superar los 40-60 litros/m2.

La cota de nieve descenderá hasta unos 1.800-2.000 metros, esperándose nevadas en altas cumbres de La Palma y Tenerife.

El viernes es probable, según la agencia, que la inestabilidad continúe al permanecer Therese estacionaria al noroeste de Canarias, con chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes, rachas de viento muy fuertes en zonas expuestas, además de temporal marítimo.

Precauciones con las lluvias y el viento

Por ello, desde la Dirección de Protección Civil recomiendan, entre otras medidas, extremar las precauciones en el tráfico por carretera, conducir por carreteras principales y autopistas y tomar en cuenta el rápido ascenso del nivel de las aguas en caso de tormentas súbitas y lluvias intensas.

Asimismo, aconseja no atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados; alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas; y en zonas urbanas colocarse cerca de los edificios para protegerse de la caída de rayos.

Si se registran rachas fuertes de viento, Protección Civil aconseja asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública; y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.

En las zonas marítimas, pide mantenerse lejos de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes, y no poner en riesgo la vida por obtener imágenes espectaculares del fuerte oleaje.