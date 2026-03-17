Una pasarela de "esperanza" para celebrar 20 años de lucha contra el cáncer de mama

Una pasarela de "esperanza" celebrará los 20 años de lucha contra el cáncer de mama por parte de la Asociación de Cáncer de Mama en Tenerife (Ámate). Para conmemorar sus dos décadas de trabajo, Ámate ha preparado varias actividades durante el mes que culminarán con un desfile solidario "muy especial" para visibilizar y apoyar a las tinerfeñas que viven o han vivido esta enfermedad, uno de los tumores más prevalentes en Canarias.

"En el desfile las protagonistas son ellas", recalca María del Carmen Bonfante, fundadora de Ámate. Bonfante explica que las participantes suben al escenario "con mucha ilusión", porque según comentó "ya han vencido el cáncer o lo están superando". Del mismo modo, la fundadora asegura que las mujeres que van a recorrer la pasarela "lo disfrutarán", ya que algunas de esas tinerfeñas estarán en "plena terapia" y, aun así, "salen en un baile precioso".

La organización espera que a este desfile benéfico, que se celebrará el 11 de abril a las 18.30 horas en el Recinto Ferial, asistan más de 2.000 personas. Manuel Fernández, vicepresidente del Recinto Ferial, asegura que "el personal del recinto está volcado con este acto". Fernández relata que, en esta ocasión, el lugar dispondrá de 4.000 metros cuadrados, espacio en el que se ubicará la pasarela, el escenario, siete camerinos y una zona de maquillaje y peluquería y de body painting.

"Tienen lo que nosotras no tuvimos"

Esta asociación, defensora de la lucha contra el cáncer de mama, nació en 2006 en Santa Cruz de Tenerife. "Éramos un grupo de mujeres que no tenía lo que necesitaba porque no existía", cuenta Bonfante. Como rememora, cuando ella misma tenía cáncer debía esperar meses para recibir atención psicológica y "conseguir una peluca". "Ahora las personas que vienen a Ámate tienen lo que nosotras no tuvimos, lo hemos creado para ellas", declara.

A día de hoy, la entidad, sin ánimo de lucro, cuenta con apoyo, orientación y acompañamiento para las personas afectadas por cáncer de mama y sus familiares. Durante los últimos veinte años, las socias de la entidad han tejido su propia tela de araña que, como explica Bonfante "cada día es mayor" gracias a talleres, charlas y eventos como este desfile. Tal y como cuenta la fundadora las personas que llegan a la asociación dicen que "se van a morir" y por eso es importante "crear lazos juntas".

Hasta la fecha, Bonfante lleva 26 años sin cáncer y, por ello, aprovecha que está "bien y puede hacer cosas". "No sé cómo estaré mañana", sentencia. El cáncer de mama es el primer tumor en las mujeres canarias. De hehco, según los datos del Servicio Canario de Salud (SCS) advierte que tres de cada diez diagnósticos de tumores en mujeres Canarias son de mama. Por ello, el SCS ofrece programas de detección precoz y recomienda llevar hábitos de vida saludable. De la misma forma, Ámate lanzará durante los próximos días varias campañas de prevención y sensibilización a lo largo del año, la última bajo el lema Ámate: 20 Años Contigo.

Otros eventos conmemorativos

"El cáncer de mama es de las luchas más activas y es importante al recibir el diagnóstico tener una puerta en la que tocar", exclama Águeda Fumero, consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife. De la misma forma, Fumero afirma que con Ámate "la empatía está garantizada". Por esto, el apoyo entre personas que estén pasando el cáncer o lo hayan superado "es importante" porque, como manifiesta "el alta médica nunca existe".

Aparte de este desfile, la asociación celebrará un almuerzo conmemorativopor sus 20 años en pie. Este evento tendrá lugar el próximo sábado 21 de marzo en el Círculo de Amistad XII de Enero en Santa Cruz de Tenerife. Además de estos actos por su vigésimo aniversario, Ámate también desarrollará otras de las citas ineludibles de su calendario anual como las travesías a nado en Las Teresitas, las caminatas solidarias y varias jornadas divulgativas sobre el cáncer de mama.