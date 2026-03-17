La ministra de Igualdad pide que los agresores tengan un seguimiento muy particular al salir de prisión: "Hay más de 100.000 potenciales asesinos vigilados por VioGén"

La violencia machistano ha dado tregua en los primeros meses del año. En apenas 76 días, esta lacra –o, en realidad, quienes la perpetúan– se ha cobrado la vida de trece mujeres y dos menores, todos asesinados a manos de hombres. Para analizar en qué está fallando el sistema, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, celebró ayer un comité de crisis.

Minutos antes de acceder a este encuentro, Redondo planteó retirar los trabajos comunitarios a reincidentes por violencia de género y exigió que se haga un seguimiento «muy particular» cuando quedan en libertad. «Creo que en ningún caso pueden tener la posibilidad de realizar acciones en favor de la comunidad», sentenció. Eso sí, para que esta propuesta se haga efectiva, primero tiene que ser evaluada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por la Fiscalía.

En este sentido, la responsable de Igualdad no solo alertó de una reincidencia «muy elevada» en delitos contra la libertad sexual, sino que además pidió ser «muy contundente» con la aplicación de las leyes. «Los jueces deben formarse en perspectiva de género para aplicar las normas con el máximo rigor, sobre todo, cuando se trata de asesinos, maltratadores o reincidentes violentos», defendió. Durante su intervención también subrayó que «hay más de 100.000 potenciales asesinos que están siendo monitorizados todos los días en el sistema VioGén, un instrumento que salva vidas».

Representación canaria

Cada vez que se producen cinco o más feminicidios en un mes, como ocurrió en enero y en febrero, se debe convocar un comité de crisis en el que se reúnen representantes de los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia, junto con la Fiscalía, el CGPJ y las comunidades autónomas afectadas. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, participó en el encuentro en representación del Archipiélago para analizar el asesinato del menor a manos de su padre en Arona.

Tras exponer los detalles del caso, se llegó a la conclusión de que, aunque fuera a posteriori –ya que no existían denuncias previas y la afectada tampoco estaba registrada en el sistema–, las distintas administraciones de las Islas habían aplicado de forma correcta los recursos de atención a víctimas de violencia machista.

Además, durante el encuentro, Delgado solicitó un mayor control de la información. En muchas ocasiones, alegó, las mujeres deben enfrentarse a una excesiva exposición y al relato de detalles truculentos de su caso, dos cuestiones que terminan victimizándolas por partida doble.

Galicia

La primera asesinada a manos de un hombre en febrero -la sexta en lo que va de año- fue una mujer de 52 años, presuntamente asesinada por su expareja, de 67, el día uno en Mos, Pontevedra. La víctima no tenía hijos menores y tampoco constaban denuncias previas contra el agresor.

Comunidad Valenciana

La segunda –la séptima en 2026– fue una mujer de 64 años, presuntamente asesinada por su expareja, de 70, el 16 de febrero en Benicàssim (Castellón). Tampoco existían denuncias previas por violencia de género. La tercera mujer asesinada el mes pasado –octava en el recuento anual– tenía 48 años y murió presuntamente a manos de su excónyuge el 17 de febrero en Xilxes (Castellón). Tenía una hija menor de edad que también fue asesinada en el mismo suceso, en un caso de violencia vicaria. Sí constaban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Comunidad de Madrid

La cuarta víctima de febrero –novena del año– fue una mujer de 36 años, presuntamente asesinada por su expareja el 18 de febrero en Madrid. Tenía una hija menor y un hijo mayor de edad de otra relación. En este caso también existían denuncias previas.

Navarra

La quinta mujer asesinada en febrero –el décimo feminicidio en lo que va de 2026– tenía 28 años y fue presuntamente asesinada por su cónyuge el 20 de febrero. Dejó cuatro hijos menores de edad y no constaban denuncias previas..

Valencia y Canarias

Durante el mes pasado se registraron también dos asesinatos por violencia vicaria: el mencionado anteriormente en Castellón, donde no solo mató a la mujer, sino que también acabó con la vida de su hija, y el caso de Arona (Tenerife), en el que murió un niño de diez años –también a manos de su propio padre– y su madre quedó herida de gravedad. El autor de este crimen utilizó un machete para llevar a cabo su ataque mortal que, además, luego usó para agredir a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, que terminaron abatiéndolo a tiros.