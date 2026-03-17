La guerra en Irán amenaza el poder adquisitivo ganado por los canarios

Por segundo año consecutivo los trabajadores canarios han ganado poder adquisitivo. En 2025, los sueldos de los isleños crecieron un 3,62%, hasta los 1.746 euros mensuales de media. Supone un 0,7% más que lo que creció el coste de la vida en esos mismos doce meses –un 2,9% en base al Índice de Precios de Consumo (IPC)–. Los salarios han rebasado el incremento de la inflación tras varios años de pérdida de capacidad de compra. Pero la alegría puede durar muy poco. Los sobrecostes que está generando el incremento del precio del petróleo por la guerra en Irán, y que ya nadie duda de que se traducirá en más inflación, pueden dar al traste con esa ganancia de poder adquisitivo, devolviendo la capacidad económica de los canarios a la casilla de salida.

Los trabajadores de las Islas incrementaron su nómina cada mes en 61 euros de media el año pasado. ¿Mucho o poco? Posiblemente, no sea demasiado para la economía de una familia pero supone, sin duda, un pequeño alivio que permitía llegar a final de mes con mayor holgura. 2025 fue, además, el segundo año desde que comenzó la crisis inflacionista provocada por la guerra en Ucrania en 2022 en el que los isleños lograban que el incremento de sus salarios estuviera por encima del nivel de inflación anual. De acuerdo con los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del último trimestre del año pasado -publicada este martes 17 de marzo por el Instituto Nacional de Estadística (INE)-, las nóminas crecieron un 3,62%. Un incremento menor que el registrado un año antes (4,1%) pero que, en cambio, ha servido para que la capacidad adquisitiva haya crecido en 2025 más que en 2024. ¿Por qué? Porque aunque 2024 fue el primer año en el que la subida salarial rebasó el nivel de inflación, la diferencia fue de solo 0,1 puntos. Los sueldos crecieron más, sí, pero los niveles de inflación también estaban más altos –el IPC cerró en el 4%– con lo que la ganancia fue más bien escasa.

Pero si en los dos últimos años ha sido la escalada sin freno de la vivienda la que ha deslucido el incremento salarial, a partir de ahora, el nuevo fantasma de la crisis inflacionaria derivado de la guerra en Oriente Próximo vuelve a atemorizar a trabajadores, empresarios y administraciones.

Ucrania

El temor es real porque lo que se espera ya ha ocurrido. En 2022, la invasión de Ucrania por parte de Rusia provocó un ascenso del precio del crudo que propició un incremento del IPC que en el caso del Archipiélago alcanzó el 6,4%. Alzas que, primero se dejaron notar en el precio de la gasolina, después en la luz y tras esto se trasladaron a todos los artículos y, en especial, a la cesta de la compra.

Con lo que, los salarios subieron sí, pero no tanto para compensar la inflación. Algo que volvió a ocurrir en 2023, ya con el IPC algo más controlado, pero que no evitó que cerrara el año con un incremento del 4%.

Y si los trabajadores canarios llegaron a la crisis inflacionista de 2022 con las nóminas temblorosas por efecto de la pandemia que paralizó toda la actividad económica, no llegan mucho mejor a lo que parece ser una nueva etapa de importantes subidas de precios. Porque, aunque los sueldos han ido subiendo en los últimos años, lo cierto es que no lo han hecho en la medida en el que se ha incrementado el coste de la vida.

Desde 2022, las nóminas de las plantillas de las empresas canarias han aumentado un 13,8%. Una subida notable en cuatro años –concentrada sobre todo en los dos últimos–, pero, al mismo tiempo el Índice de Precios de Consumo ha escalado un 15,7%. ¿Qué significa? Que los canarios han perdido casi dos puntos de poder adquisitivo en estos cuatro años. O lo que es lo mismo, los trabajadores de las Islas ganan más, pero pueden comprar muchas menos cosas. En el primer trimestre de 2022, el sueldo ordinario en el Archipiélago –es decir, aquel que se recibe mes a mes y que incluye el salario base, los complementos y las pagas extra si están prorrateadas– era de 1.534 euros. Lo que supone que ahora ganan 212 euros mensuales más. Pero la vivienda está un 20% más cara, la cesta de la compra cuesta un 40% más que hace cinco años. Ahora la guerra vuelve a amenazar con una nueva subida generalizada de precios que no a devolver a los canarios al punto de partida, porque recordemos, ni siquiera lo han podido alcanzar después de la anterior crisis inflacionaria.