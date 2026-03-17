El Gobierno avisa: "La carestía del petróleo afectará a los costes de producción de agua desalada"

El Día Mundial del Agua se celebra en medio de la incertidumbre que supone el nuevo conflicto bélico abierto en Próximo Oriente y sus repercusiones en los precios del petróleo y, como consecuencia, en los costes de la energía. Una buena parte de la producción de agua en Canarias proviene de la desalación y para la misma se utiliza energía eléctrica, lo que ocasiona un encarecimiento de los recursos hídricos al depender de las fuentes provenientes del petróleo. Ante ello, el consejero de Política Territorial y Aguas del Gobierno canario, Manuel Miranda, reclamó al Estado más "certezas" sobre la financiación debido a la incertidumbre en la que se está moviendo el mercado energético por el conflicto de Irán: "Sabemos que en los próximos tiempos vamos a tener problemas con la carestía de la energía y nos va a repercutir en el precio del agua, tenemos que planificar de dónde vamos a sacar los recursos y la financiación para evitar que este incremento impacte en los consumidores", advirtió Miranda.

El responsable político de la gestión del agua participó en el Foro organizado por Prensa Ibérica "Canarias: hacia una gestión del agua moderna y resiliente" con el patrocinio de Canaragua y la colaboración del Gobierno de Canarias. Junto a Manuel Miranda participaron Felipe Roque, jefe de servicio del área de Aguas del Ejecutivo, junto a los intervinientes en una mesa de redonda moderada por el director del Club LA PROVINCIA, Antonio Cacereño, en la que estuvieron José García Leal, director general de Aguas; Carmelo Santana, gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria; Baltasar Peñate, jefe del área de Agua de Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y José Jaime Sadhwani, director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

"La subida de los precios del petróleo afectará a los costes de producción de agua desalada", subrayó Miranda, por lo que se requiere una "estabilidad financiera" que asegura que el impacto en los precios a los ciudadanos no suponga un encarecimiento excesivo. El titular de Política Territorial criticó la "falta de sensibilidad" del Estado ya que se llevan 14 años sin firmar un convenio de obras hidráulicas entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno central. Junto a esta situación está la partida de 20 millones de euros que se negoció en los presupuestos generales del Estado de 2023 para inversiones en infraestructuras hídricas y que no está consolidada pese a la prórroga de las cuentas estatales, según denunció Miranda. En este sentido, indicó que en el 'decreto Canarias' se incluye la estabilización de los 20 millones de euros para inversiones y una compensación de 50 millones para poder cubrir los costes energéticos ante subidas de precios como las que se están produciendo por el actual escenario internacional. A esta incertidumbre se añade el nuevo sistema de financiación autonómica y el marco financiero plurianual de la UE, aspectos que aumentan los "riesgos" sobre la estabilidad financiera que requiere la gestión del agua en Canarias. "Las regiones ultraperiféricas necesitamos un tratamiento específico y más certezas", añadió Miranda.