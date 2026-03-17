La fresa se dispara en Canarias y ya es el producto agrícola que más sube en un año

La fresa fue el producto agrícola que más aumentó de precio en origen en Canarias durante el último año. Así lo recoge la Estadística de Precios Agrícolas del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), que sitúa el precio medio de este cultivo en 6,37 euros por kilo en enero de 2026, frente a los 5,08 euros registrados en el mismo mes del año anterior. Ese salto supone un incremento interanual del 25,4%, el mayor entre los productos analizados en esta comparativa.

El dato confirma una tendencia alcista en varios alimentos del campo canario, aunque no afecta por igual a todos los cultivos. Junto a la fresa, también subieron mucho el tomate, un 25,3%; la piña tropical, un 19,4% más; la lechuga, un 16%; y el aguacate, con un incremento del 14%. La serie del ISTAC se refiere al precio en origen, es decir, a la cantidad media que percibe el productor por la venta de su cosecha, no al importe final que paga el consumidor en el comercio.

Qué significa el precio en origen y por qué no equivale al de la tienda

La diferencia es importante porque los precios en origen y los finales no suelen ser iguales. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación define el precio percibido por agricultores y ganaderos como el valor que reciben por la venta de sus productos agrarios, mientras que en la cadena comercial intervienen después otros costes, como transporte, almacenamiento, distribución o márgenes comerciales. Por eso, una subida en origen no se traslada de forma automática ni exacta al lineal del supermercado, aunque sí puede indicar una subida de precios en la cesta de la compra.

Tomate, piña tropical, lechuga y aguacate también suben

Además de la fresa, los datos de enero dejan otras subidas significativas. El tomate, uno de los cultivos emblemáticos de Canarias, prácticamente igualó el repunte de la fresa con ese 25,3% interanual. También destacaron la piña tropical, la lechuga y el aguacate, todos con aumentos de dos dígitos respecto a enero de 2025.

Las coles y los mangos registran las mayores bajadas del año

Frente a ese grupo de productos al alza, la estadística del ISTAC también recoge descensos muy acusados. El caso más llamativo es el de las coles, cuyo precio en origen cayó un 47,9% en un año: de 0,73 euros por kilo en enero de 2025 a 0,38 euros en enero de 2026. Muy cerca están los mangos, con una bajada del 46,1%, al pasar de 4,84 euros a 2,61 euros por kilo.

La lista de descensos incluye además otros productos como las calabazas, con una caída del 35,4%; las coliflores, con un retroceso del 29,2%; y las judías verdes, que bajaron un 13,4%. En otras palabras, el campo canario no está viviendo una subida generalizada de todos los cultivos, sino una evolución muy dispar, con fuertes subidas en unos casos y ajustes importantes en otros.