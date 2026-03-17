El Festival de Música Religiosa de Canarias estrena la obra 'Nuntia a María Magdalena', de Dori Díaz Jerez

El XX Festival de Música Religiosa de Canarias estrena esta semana la pieza Nuntia a María Magdalena, de la compositora tinerfeña Dori Díaz Jerez. Habrá hasta cuatro oportunidades de disfrutar de esta obra en las islas de Gran Canaria y Tenerife y, con esta iniciativa, el festival da continuidad a la línea iniciada el pasado año a través de la cual invita a un autor contemporáneo a componer una obra de carácter religioso, que se estrena de forma absoluta en su primera intervención. Además, esta actuación será grabada en directo para la edición de un disco.

El director del festival, Gregorio Gutiérrez, habla de Dori Díaz Jerez, quien es "una grandísima compositora, con muchísimo talento, que trabaja muy bien todo: la forma y la estructura", pero de la que destaca, sobre todo, "la meticulosidad en la cuestión de los colores y los balances orquestales".

María Magdalena

La invitación del festival a un compositor contemporáneo se plantea como una obra con texto en latín que aborde temáticas religiosas originales, que no hayan sido tratadas antes en el repertorio religioso clásico. Tras sugerir varios temas, la compositora se decantó por centrar su trabajo en la figura de María Magdalena aunque, precisa Gutiérrez, "escogimos la visión de María Magdalena sobre la crucifixión de Jesús de Nazaret".

Además, como novedad, se ofrece una imagen que no es la habitual de esta mujer que mantuvo una relación especial con Jesús. "No son lamentaciones, son sus visiones", apunta el director del festival, y la propia compositora ahonda en esta idea: "El título indica que tratamos sobre mensajes de María Magdalena". Aunque algunas de estas referencias pueden leerse en los evangelios canónicos, la autora obtuvo la mayor parte del texto del evangelio apócrifo de María Magdalena. "Las frases que se dicen en la obra están extraídas de ese texto, básicamente, y trasladan una imagen bastante positiva", relata pianista y compositora nacida en Santa Cruz de Tenerife y que ha estudiado en Nueva York.

Documentación

En esta ocasión, la obra de estreno será interpretada por la Orquesta de Cámara del festival, el Coro de Cámara Ainur y, como cantantes solistas, la soprano australiana Alexandra Flood -quien interpreta a María Magdalena- y el barítono austriaco Paul Armin Edelmann.

Alexandra Flood. / El Día

De este modo, Dori Díaz Jérez recuerda que Gutiérrez contactó con ella hace ya algunos meses para encargarle una obra que, tal y como ella misma expresa, "no solo debía ser de carácter religioso sino que además debía prestar especial atención a la figura de María Magdalena·". Esas peticiones supusieron un reto para la compositora, quien ha tenido que documentarse al máximo antes de comenzar a dar forma a las partituras. Afirma que, al contrario de lo que se pueda imaginar, María Magdalena es una figura "bastante misteriosa", por lo que su investigación la llevó a leer los evangelios, así como los textos apócrifos que son, además, lo que más la inspiraron en el proceso. Lo primero que abordó fue la creación del texto, puesto que se trata de una obra para cantante solista y conjunto de cámara, y más tarde llegó la obra musical.

Espacio y público

Reflexiona sobre que cada nuevo trabajo que afronta es diferente al anterior y por esto tiene mucha curiosidad por poder asistir a los primeros ensayos que se están llevando a cabo estos días precisamente. No obstante, avanza que, con su experiencia, sabe que "la obra va a funcionar muy bien".

Cartel de uno de los conciertos en Tenerife. / El Día

Aunque esta pieza está compuesta en específico para un festival que se desarrolla en iglesias, Díaz Jerez asegura que no ha tenido en cuenta las posibles características acústicas de estos espacios, puesto que además son muy diferentes entre ellas y en este caso se interpretará esta obra de estreno hasta en cuatro lugares diferentes en una misma semana. Lo que sí tuvo en cuenta, relata, es el público que escuchará esta pieza. "He querido cuidar mucho las sonoridades porque entiendo que buena parte del público de estos conciertos son personas que normalmente acuden a la iglesia y quería que escucharan algo familiar", expresa.

Ampliar el patrimonio

A pesar de que la música religiosa cuenta con una larga historia en el mundo, iniciativas como este festival permiten continuar renovando el repertorio en la actualidad. "Estas iniciativas son fundamentales, para este género y para cualquier otro, porque necesitamos continuar contribuyendo para asegurar el futuro del patrimonio musical", reflexiona la compositora, quien siente que tras su estreno se desprenderá de la pieza para regalarla, no solo al público, sino también a los propios intérpretes. "Sería ideal que la cantante hiciera suya la obra para que la pudiera llevar a otros lugares", aventura la creadora.

Cartel de uno de los conciertos en Tenerife. / El Día

Tras viajar por diferentes partes del mundo -sus obras han sido estrenadas en festivales y auditorios internacionales, interpretadas por orquestas y ensembles en Europa, América, Asia y África-, Dori Díaz Jerez trabaja actualmente desde Tenerife, pero no le pone barreras a sus creaciones. "Se puede componer desde prácticamente cualquier parte", indica la tinerfeña, quien indica que su única herramienta de trabajo es un piano para probar las sonoridades que se le van ocurriendo. "Es un trabajo maravilloso por eso mismo, porque puedo hacerlo desde cualquier sitio y he visto lo mucho que ha avanzado la industria", indica la autora, quien actualmente recibe encargados desde diferentes partes del territorio nacional.