Por cada euro que da España en ayudas, África devuelve cinco de deuda

Por cada euro destinado por España a ayuda al desarrollo en África, el continente devuelve cinco en pagos de deuda. Esta es una de las conclusiones del Informe África y la nueva financiación al desarrollo. Retos y oportunidades, elaborado por la Fundación Alternativas, que analiza las nuevas dinámicas de financiación del desarrollo africano.

El investigador Jaume Portell, uno de los autores del estudio, señala que durante el periodo 2014-2024 se produjo una fuerte asimetría en los flujos financieros entre España y África. Mientras la ayuda española al desarrollo se estabilizó en unos 110 millones de dólares anuales, los pagos de deuda hacia entidades españolas alcanzaron 566 millones de dólares en el mismo periodo. Al cambio en euros, esto significa que por cada euro desembolsado por España en cooperación para África, se generó un flujo inverso de cinco euros desde el continente africano en amortizaciones e intereses de deuda.

Depreciación de la moneda

El estudio advierte de que esta dinámica provoca una salida sostenida de divisas de las economías africanas, lo que contribuye a la depreciación de las monedas locales y encarece la importación de bienes esenciales como alimentos, fertilizantes o medicamentos.

Remesas de la diáspora

El informe destaca además el creciente peso de las remesas enviadas por la diáspora africana, que se han convertido en una fuente de financiación más importante que la ayuda internacional. Durante la última década, las remesas hacia África se han duplicado hasta alcanzar los 100.000 millones de dólares en 2022, una cifra superior tanto a la ayuda oficial al desarrollo como a la inversión extranjera directa dirigida al continente.

Senegal

Uno de los ejemplos más claros es Senegal, donde en 2024 las remesas alcanzaron los 3.750 millones de dólares, el equivalente a aproximadamente el 10% del PIB nacional. El informe subraya además el papel de la diáspora africana en España. De las remesas que recibe Senegal, unos 550 millones de dólares proceden de la comunidad senegalesa residente en España, lo que muestra la relevancia económica de estos vínculos migratorios.

Las tasas de envío

No obstante, el estudio advierte de que este potencial financiero se ve limitado por los elevados costes de envío de dinero, considerados entre los más altos del mundo. Reducir estas comisiones permitiría aumentar los recursos que llegan directamente a los hogares africanos.

En este contexto, el informe plantea que países como España podrían facilitar instrumentos financieros como los llamados “bonos de la diáspora”, que permitirían canalizar el ahorro de los migrantes hacia proyectos de desarrollo con tipos de interés más bajos.

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El Informe África 2026 concluye que estas dinámicas revelan los límites del modelo tradicional de cooperación. Más allá de aumentar la ayuda, los autores subrayan la necesidad de abordar los factores estructurales del sistema financiero internacional, incluyendo la deuda y los costes de transferencia de remesas.