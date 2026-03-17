EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Trump sugiere que Venezuela se convierta en el estado 51 de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apuntado en la noche de este lunes a la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado número 51 del país norteamericano, tras la victoria de la selección venezolana en la semifinal contra Italia del Clásico Mundial de Béisbol, alegando que a Caracas "le están pasando cosas buenas".

"Venezuela ha derrotado a Italia esta noche, 4-2, en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Van realmente bien", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca antes de afirmar que "últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela".

Al hilo, se ha preguntado, de manera retórica, "a qué se debe esta magia", antes invitar a sus seguidores a secundar la "estatalidad número 51", esto es, la hipotética integración del país caribeño como quincuagésimo primer estado de Estados Unidos.