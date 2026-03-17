Canarias y el Estado se citan el 10 de abril para abordar la gestión de los aeropuertos

Canarias y el Estado se reunirán el próximo 10 de abril en el Archipiélago en una Comisión Bilateral para abordar la participación de la Comunidad Autónoma en la gestión de los aeropuertos canarios, en un encuentro que el Gobierno regional considera clave para acelerar un proceso que, a su juicio, no debe seguir retrasándose.

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, defendió este martes, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que el Archipiélago debe poder intervenir en decisiones de Aena sobre tasas, inversiones, planificación y aspectos operativos como horarios de apertura y cierre, amparándose en lo recogido en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía y en el precedente de las conversaciones abiertas por el Gobierno central con Euskadi.

Sin embargo, el Ministerio de Transportes rebaja esas expectativas y deja claro que una cogestión aeroportuaria como tal «no es posible», negando además que con el País Vasco exista un acuerdo de ese tipo que, sin embargo, Cabello afirma que ya es una realidad.

Colaboración, sí; no cogestión

Según el departamento que dirige Óscar Puente, lo que sí se puede plantear es un instrumento de colaboración, coordinación y participación en materias como planificación aeroportuaria, conectividad, calidad del servicio o políticas medioambientales, siempre sin alterar las competencias de Aena.

"Nuestra línea roja es el Estatuto de Autonomía", concluyó Cabello.