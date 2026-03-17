Canarias en alerta por Therese: la borrasca inicia su periplo por las Islas con vientos de 70 kilómetros por hora y riesgo de inundación en zonas costeras

La borrasca Therese está cada vez más cerca de 'tocar tierra' en Canarias. Con varios avisos amarillos y naranjas para los próximos dos días y tras valorar la previsión meteorológica, el Gobierno de Canarias ha decidido tomar medidas para reducir los riesgos asociados a su impacto. El pronóstico ha obligado a activar la alerta por vientos y fenómenos costeros, así como la prealerta por lluvias, inundaciones y tormentas en toda Canarias a partir de este miércoles.

Esta borrasca extraordinaria puede provocar una intensa tormenta, y lo hará a partir del jueves. Es entonces cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la borrasca provoque fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 90 y hasta 100 kilómetros por hora, lluvias abundantes de las que se esperan acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora y olas de entre cuatro y cinco metros que, unidas a las mareas vivas, golpearán las costas pudiendo generar inundaciones.

Además, el descenso de las temperaturas hará descender la cota de nieve hasta los 1.800 o 2.000 metros, provocando una nueva nevada en las cumbres de Tenerife y La Palma. No se descarta que esta situación también provoque neblinas, lo que podría afectar a las comunicaciones aéreas.

Según David Suárez, delegado de la Aemet en Canarias, lo más extraordinario de este episodio de lluvias será su "persistencia".

Por su parte, la Dirección de Emergencias ha marcado las zonas más vulnerables a los vientos, que serán El Golfo y en el entorno de El Pinar, en El Hierro; Puntagorda y Garafía hasta las cumbres de La Caldera de Taburiente, El Paso y Cumbre Vieja hasta Fuencaliente en La Palma; ; en Alojera hasta Chipude y La Meseta de Vallehermoso, extendiéndose por las cumbres centrales de la isla y llegando al litoral sureste, desde San Sebastián hasta Playa de Santiago en La Gomera; las cumbres del noroeste y hasta Las Cañadas y El Teide, prolongándose la zona de principal afectación hasta Izaña; también en el litoral del Santa Cruz y El Rosario, y cumbres del macizo de Anaga en Tenerife; y en toda la línea central de cumbres y las medianías altas del nordeste, desde las cumbres de Firgas y Moya hasta la parte alta del Barranco de Guayadeque, en Gran Canaria.

En cuanto a los fenómenos costeros, las áreas más afectadas serán las orientadas al noroeste y norte de las islas. Los momentos más peligrosos serán durante la pleamar que se vivirá de 12:50 a 13:15 de este miércoles; de 01:00 a 01:25 y 13:25 y 13:50 del jueves y a las 01:23 y 02:00 y 14:00 a 14:25 del viernes. Es entonces cuando también hay más riesgo de inundación costera en zonas de baño, paseos marítimos y carreteras próximas a la costa.

Previsión para mañana miércoles

El episodio tendrá varias fases, aunque las finales son las que aún están menos claras. En su llegada este miércoles a las Islas, Therese se presentará acompañada de una primera banda de precipitaciones. "No se prevé que sean lluvias importantes", sentencia David Suárez, delegado de la Aemet en Canarias, que explica que en esa jornada, las precipitaciones serán débiles o localmente moderadas.

Canarias permanecerá, tal y como ha explicado la Aemet, en el "flanco sur" de esta perturbación al menos durante los primeros días. Mañana miércoles esto supondrá que el viento empezará a soplar de componente oeste, con rachas que podrían alcanzar ocasionalmente los 70 kilómetros por hora y la llegada de las primeras lluvias. También se espera un empeoramiento del estado del mar, lo que podría provocar algunas inundaciones.

El tiempo empeora el jueves

El jueves la situación empeorará debido al paso del primero de los dos frentes activos que llegarán al Archipiélago. Unos frentes que tendrán un impacto mucho mayor que el de otras estructuras similares que han afectado a Canarias esta temporada, pues el centro del que parten está más cerca". "Esta primera banda de precipitaciones afectará especialmente al oeste de La Palma, pero también podría dejar precipitaciones intensas en el suroeste de Tenerife y Gran Canaria", explica Suárez.

Los vientos arreciarán, pudiendo superar los 90 kilómetros por hora en cumbres y las vertientes más expuestas, lo que podría ocasionar caídas de ramas y árboles, así como daños en bienes e infraestructuras. En paralelo, los fenómenos costeros aumentarán y se generalizarán, con olas que podrán alcanzar los cinco metros. "No es mucho, pero nos coincide con un periodo de aguasvivas que podría provocar algunas inundaciones", revela Suárez. El mismo día, una abrupta caída de las temperaturas, generará que la cota de nieve baje hasta los 1.800 o 2.000 metros, dejando una "abundante" capa de nieve en El Teide.

Más lluvia el viernes

El viernes, con el paso de un segundo frente activo, continuará la inestabilidad, con chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes en las vertiente sur y oeste de las islas de mayor relieve. Se espera que continúen las rachas de viento muy fuertes y el temporal marítimo. Sin embargo, como explica Suárez, la situación irá mejorando. "Con cada banda de precipitación que pase, menos intensa será la lluvia", destaca.

Impacto incierto durante el fin de semana

Más incertidumbre hay sobre su posible impacto el fin de semana, aunque los modelos meteorológicos muestran una probabilidad cada vez mayor de que el centro de la borrasca se sitúe a unos pocos kilómetros el oeste de Canarias. Sin embargo, el desplazamiento y la profundidad que vaya a adquirir la borrasca no está aún clara.

"Todavía hay mucha incertidumbre porque los modelos están cambiando en cuanto a su posición y a su profundización, por lo que sus impactos podrán ser unos u otros", explica Suárez. Y es que si bien el paso de los frentes está claro, mucho menos lo es cómo pueda evolucionar la borrasca. "Hay escenarios diferentes y las zonas de impacto pueden cambiar, por eso es importante mirar los mapas y estar atentos a ellos", insiste.