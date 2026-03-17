La calma previa a la borrasca: Therese dejará lluvias intensas en Canarias desde el jueves

Los canarios miran al cielo esperando la llegada de la nueva borrasca de la temporada, Therese, que comenzará a dejarse notar este miércoles e impactará de lleno desde el jueves. Sin embargo, durante la jornada de este martes se prevé un día de calma antes de la tormenta.

De hecho, para este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) predice una jornada con intervalos nubosos, que serán más compactos por la tarde en las vertientes oeste de las islas montañosas. También se esperan precipitaciones, aunque en menor medida de las que llegarán acompañadas de Theresa. Así, serán dispersas y ocasionales, en general débiles o localmente moderadas en forma de chubasco, especialmente en el oeste, sin descartarlas en la vertiente este de las islas más orientales y centrales.

Por su parte, la calima irá remitiendo de oeste a este durante el día.

Llegada de la borrasca

Será a partir del miércoles cuando se empiecen a notar los síntomas de la borrasca. De hecho, para esa jornada, la Aemet activará los avisos amarillos por vientos y fenómenos costeros adversos en varias islas. El primero de ellos en Tenerife, Gran Canaria y La Palma; y el segundo, en esta última y El Hierro.

Así, se esperan rachas muy fuertes del suroeste en El Paso, medianías del este de La Palma, medianías del noroeste de Gran Canaria y sus cumbres, así como en zonas altas expuestas de Tenerife, principalmente en zonas expuestas del Teide, medianías del norte y Vilaflor). De hecho, según los datos de la Aemet, los vientos podrán superar los 90 kilómetros por hora en el Parque Nacional.

El miércoles, además, las lluvias serán más intensas, pudiendo ser moderadas y en forma de chubasco, siendo más persistentes en las cumbres y medianías de La Palma, así como en el nordeste de Tenerife.

Jornada complicada

La primera jornada complicada de la borrasca llegará el jueves. Según explica el portal especializado Meteored, durante ese día se producirán fuertes lluvias y tormentas, con acumulados de entre 30 y 40 litros por metro cuadrado en La Palma y Tenerife, llegando incluso a nevar en el Teide y las cumbres palmeras.

El viento también causará estragos en ambas islas. De hecho, para esa jornada, el aviso de la Aemet pasará a naranja por rachas máximas de 90 km/h. que podrán superar los 100 km/h. en zonas expuestas del Teide. Además, este día los avisos se extenderán al resto de islas.

Mal tiempo en la costa de Tenerife, archivo. / Arturo Jiménez

Además, Meteored recuerda que hay que poner especial atención a la situación en la vía pública ante el riesgo de crecidas en barrancos y probables desprendimientos.

Una temporada repleta de borrascas

La borrasca Therese es la número 19 que recibe nombre en la temporada 2025-2026. Según informa la Aemet en sus redes sociales, se trata de un "récord absoluto" desde que comenzaron a nombrarse borrascas en la temporada 2017-18. Hasta ahora, la temporada con más nombramientos había sido la 2023-24, donde se alcanzaron las 17 borrascas.

Este hecho ha provocado que queden solo dos nombres sin utilizar de la lista para las borrascas con gran impacto en lo que queda de esta temporada: Vitor y Wilma, pero ¿qué ocurrirá si se acaba el listado? La Aemet explica que, en ese caso, habrá que elaborar una mini lista con cinco nombres más, cuyas iniciales irán de la A a la E.