Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Therese en CanariasDesaparición de Airam en La PalmaDesmantelamiento de una red ilegal de residuosDe Güímar a TikTokBalneario Santa Cruz de TenerifeSigue en directo el avance de la borrasca Therese
instagramlinkedin

La calma previa a la borrasca: Therese dejará lluvias intensas en Canarias desde el jueves

Este martes se prevé una jornada tranquila. Los efectos de la borrasca golpearán en mayor intensidad a las islas desde el jueves

Efectos de una borrasca anterior en Izaña / Mapa del tiempo.

Efectos de una borrasca anterior en Izaña / Mapa del tiempo.

Virgilio Carreño (Aemet Izaña) / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Los canarios miran al cielo esperando la llegada de la nueva borrasca de la temporada, Therese, que comenzará a dejarse notar este miércoles e impactará de lleno desde el jueves. Sin embargo, durante la jornada de este martes se prevé un día de calma antes de la tormenta.

De hecho, para este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) predice una jornada con intervalos nubosos, que serán más compactos por la tarde en las vertientes oeste de las islas montañosas. También se esperan precipitaciones, aunque en menor medida de las que llegarán acompañadas de Theresa. Así, serán dispersas y ocasionales, en general débiles o localmente moderadas en forma de chubasco, especialmente en el oeste, sin descartarlas en la vertiente este de las islas más orientales y centrales.

Por su parte, la calima irá remitiendo de oeste a este durante el día.

Llegada de la borrasca

Será a partir del miércoles cuando se empiecen a notar los síntomas de la borrasca. De hecho, para esa jornada, la Aemet activará los avisos amarillos por vientos y fenómenos costeros adversos en varias islas. El primero de ellos en Tenerife, Gran Canaria y La Palma; y el segundo, en esta última y El Hierro.

Así, se esperan rachas muy fuertes del suroeste en El Paso, medianías del este de La Palma, medianías del noroeste de Gran Canaria y sus cumbres, así como en zonas altas expuestas de Tenerife, principalmente en zonas expuestas del Teide, medianías del norte y Vilaflor). De hecho, según los datos de la Aemet, los vientos podrán superar los 90 kilómetros por hora en el Parque Nacional.

El miércoles, además, las lluvias serán más intensas, pudiendo ser moderadas y en forma de chubasco, siendo más persistentes en las cumbres y medianías de La Palma, así como en el nordeste de Tenerife.

Jornada complicada

La primera jornada complicada de la borrasca llegará el jueves. Según explica el portal especializado Meteored, durante ese día se producirán fuertes lluvias y tormentas, con acumulados de entre 30 y 40 litros por metro cuadrado en La Palma y Tenerife, llegando incluso a nevar en el Teide y las cumbres palmeras.

El viento también causará estragos en ambas islas. De hecho, para esa jornada, el aviso de la Aemet pasará a naranja por rachas máximas de 90 km/h. que podrán superar los 100 km/h. en zonas expuestas del Teide. Además, este día los avisos se extenderán al resto de islas.

Mal tiempo: oleaje, nieve y viento

Mal tiempo en la costa de Tenerife, archivo. / Arturo Jiménez

Además, Meteored recuerda que hay que poner especial atención a la situación en la vía pública ante el riesgo de crecidas en barrancos y probables desprendimientos.

Una temporada repleta de borrascas

La borrasca Therese es la número 19 que recibe nombre en la temporada 2025-2026. Según informa la Aemet en sus redes sociales, se trata de un "récord absoluto" desde que comenzaron a nombrarse borrascas en la temporada 2017-18. Hasta ahora, la temporada con más nombramientos había sido la 2023-24, donde se alcanzaron las 17 borrascas.

Noticias relacionadas y más

Este hecho ha provocado que queden solo dos nombres sin utilizar de la lista para las borrascas con gran impacto en lo que queda de esta temporada: Vitor y Wilma, pero ¿qué ocurrirá si se acaba el listado? La Aemet explica que, en ese caso, habrá que elaborar una mini lista con cinco nombres más, cuyas iniciales irán de la A a la E.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet anuncia la llegada a Canarias de la borrasca Therese, que dejará lluvias intensas, viento y oleaje
  2. Nuevos terremotos en Canarias: el IGN registra tres seísmos en las últimas horas
  3. La borrasca Therese golpeará a Canarias durante cinco días con lluvias fuertes, heladas, vientos y tormentas
  4. Ayuda para asistencia personal de hasta 900 euros al mes y grado III+: la dependencia canaria se ajusta por fin a las exigencias estatales
  5. Humberto Hernández (filólogo): «Los canarios nos sentimos cada día más satisfechos con nuestra modalidad lingüística»
  6. Llega una nueva borrasca, ¿cómo afectará a Canarias?
  7. La Aemet anuncia tiempo 'muy adverso' en Canarias con chubascos acompañados de tormentas
  8. Tres pacientes condenados por amenazar a sus médicos en Canarias: 'Como a mi hijo le pase algo, no tienes isla para correr

La fresa se dispara en Canarias y ya es el producto agrícola que más sube en un año

Más de 700 personas podrán disfrutar del estreno del oratorio 'Paulus' de la mano de la Sinfónica de Tenerife, en la Catedral de La Laguna

Más de 700 personas podrán disfrutar del estreno del oratorio 'Paulus' de la mano de la Sinfónica de Tenerife, en la Catedral de La Laguna

La calma previa a la borrasca: Therese dejará lluvias intensas en Canarias desde el jueves

La calma previa a la borrasca: Therese dejará lluvias intensas en Canarias desde el jueves

La borrasca Therese golpeará a Canarias durante cinco días con lluvias fuertes, heladas, vientos y tormentas

La borrasca Therese golpeará a Canarias durante cinco días con lluvias fuertes, heladas, vientos y tormentas

CC apremia a que se resuelva la adquisición de Armas por Baleària

CC apremia a que se resuelva la adquisición de Armas por Baleària

Un error al imprimir planos descarrila la entrada de fuentes limpias en Canarias

Un error al imprimir planos descarrila la entrada de fuentes limpias en Canarias

60.000 canarios en Cuba, confinados en sus casas a la espera de Trump

60.000 canarios en Cuba, confinados en sus casas a la espera de Trump

Canarias pide un tratamiento singular ante la crisis económica derivada de la guerra en Irán

Canarias pide un tratamiento singular ante la crisis económica derivada de la guerra en Irán
Tracking Pixel Contents