Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guagua de dos pisos de TitsaTiempo en TenerifeJornada 'Horizonte RUP'Terremotos en el TeideAsesinato de Piedra HincadaPremios Oscar
instagramlinkedin

Sanidad fija el seguimiento de la huelga de médicos en Canarias en un 14,06%

628 personas han secundado las movilizaciones en las islas

Concentración de médicos en Canarias.

Concentración de médicos en Canarias.

Agencias

Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que la huelga convocada este lunes, 16 de marzo, en toda España por los médicos para protestar contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco ha tenido un seguimiento del 14,06% en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Así, de los 7.100 médicos de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria convocados a la huelga en Canarias, estaban afectados por esta convocatoria 4.466, de los que 628 la han secundado, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en un comunicado.

Por islas

Por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 337 de los 1.786 efectivos afectados, lo que representa el 18,87 por ciento, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 269 de los 2.106, lo que implica el 12,77 por ciento.

Por su parte, en Lanzarote han secundado el paro 27 de los 282 profesionales afectados por la huelga, el 9,57 por ciento; mientras que en Fuerteventura la han seguido cuatro de los 316 afectados (1,27%).

Asimismo, en La Palma el seguimiento fue del 3,68 por ciento, ya que secundaron la huelga seis de los 163 afectados, mientras que en El Hierro y en La Gomera no hubo ningún efectivo en huelga.

Finalmente, desde la Consejería de Sanidad se señala que la jornada de la mañana de este lunes, que cuenta con 1.302 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.

Apoyo del Colegio de Médicos

El Colegio de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (COMTF) ha expresado este lunes su apoyo a las huelgas indefinidas semanales convocadas hasta el próximo junio y ha pedido participar "activamente" en ellas.

En un comunicado, la entidad profesional indica por primera vez en la historia todas las organizaciones médicas han unido sus fuerzas para demandar un Estatuto Propio para la profesión médica.

El COMTF recuerda también que los médicos en Canarias van a la huelga por el incumplimiento de la Consejería de Sanidad de los acuerdos de fin de huelga de 2023.

Estos eran la equiparación de la carrera profesional a la media de las tres mejores comunidades autónomas de España para todas las categorías del Servicio Canario de la Salud; traslado abierto y permanente, operativo a partir de enero de 2026 y mejora salarial de las horas de guardia para médicos residentes y especialistas.

Noticias relacionadas y más

Para el Colegio de Médicos, estas demandas son esenciales para evitar la fuga de talento y garantizar el futuro de la Sanidad Pública en Canarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Humberto Hernández (filólogo): «Los canarios nos sentimos cada día más satisfechos con nuestra modalidad lingüística»
  2. Una erupción ‘fría ’hace 312.000 años en Canarias logra una fosilización única en el mundo
  3. Nuevos terremotos en Canarias: el IGN registra tres seísmos en las últimas horas
  4. Ayuda para asistencia personal de hasta 900 euros al mes y grado III+: la dependencia canaria se ajusta por fin a las exigencias estatales
  5. Tres pacientes condenados por amenazar a sus médicos en Canarias: 'Como a mi hijo le pase algo, no tienes isla para correr
  6. Wolfredo Wildpret, el guardián de la flora canaria: 'Era un científico muy humano
  7. Más de 9.200 aspirantes optan este sábado a 299 plazas de auxiliar administrativo en Canarias
  8. Así es el volcán de Enmedio: la estructura submarina entre Tenerife y Gran Canaria

Sanidad fija el seguimiento de la huelga de médicos en Canarias en un 14,06%

Sanidad fija el seguimiento de la huelga de médicos en Canarias en un 14,06%

La Aemet anuncia tiempo "muy adverso" en Canarias con chubascos acompañados de tormentas

La Aemet anuncia tiempo "muy adverso" en Canarias con chubascos acompañados de tormentas

La ultraperiferia europea alza una “voz única” desde Canarias en defensa de sus derechos específicos: “No podemos retroceder 20 años”

La ultraperiferia europea alza una “voz única” desde Canarias en defensa de sus derechos específicos: “No podemos retroceder 20 años”

Valido ya ha trasladado a Bolaños las propuestas de Coalición Canaria para hacer frente al impacto económico de la guerra de Irán

Valido ya ha trasladado a Bolaños las propuestas de Coalición Canaria para hacer frente al impacto económico de la guerra de Irán

Pablo Alborán, en Canarias: "Tengo la misma ilusión que cuando iba por los bares con mi guitarra; lo que no queda es la ingenuidad"

Pablo Alborán, en Canarias: "Tengo la misma ilusión que cuando iba por los bares con mi guitarra; lo que no queda es la ingenuidad"

Ir al cine es más caro que visitar un museo en Canarias, pero los canarios prefieren la gran pantalla

Ir al cine es más caro que visitar un museo en Canarias, pero los canarios prefieren la gran pantalla

Multas de 80 a 200 euros por este despiste al aparcar el vehículo: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Multas de 80 a 200 euros por este despiste al aparcar el vehículo: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Canarias blindará la cobertura móvil frente a apagones este año

Canarias blindará la cobertura móvil frente a apagones este año
Tracking Pixel Contents