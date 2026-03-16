Un error al imprimir planos descarrila la entrada de fuentes limpias en Canarias

La Consejería para la Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias impulsó el pasado año la negociación con los cabildos para la delimitación de zonas de aceleración de renovables (ZAR). Trataba de esa manera de que el consenso previo evitara que los proyectos de energías limpias encallen en disputas judiciales promovidas por las instituciones insulares. Ayer, el presidente de Lanzarote, Oswaldo Betancor, se desmarcó del acuerdo que ya había alcanzado con el Ejecutivo de las Islas; su homóloga de Fuerteventura, Lola García, que no ha llegado a ningún acuerdo hasta el momento, se sumó.

Ambos mandatarios emitieron un comunicado conjunto en el que aseguran que las ZAR son incompatibles "con la realidad territorial, ambiental y paisajística de Lanzarote y Fuerteventura". Y si el acuerdo de Betancor con la consejería estaba cerrado, ¿qué ha ocurrido para que pueda sostener esa afirmación? En la ZAR hecha pública se incluyen cuatro mapas que la empresa pública Gesplan imprimió por error, no son los correctos.

Subsanacion de errores

Reconocen en la consejería que el fallo existe. Es manifiesto y la incoherencia salta a la vista al cotejarlos con los otros cuatro que definen las ZAR. De hecho, el visor de la también pública Grafcan contiene los correctos. Tan sencillo como volver a sentarse, firmar el documento con todo en orden y volver a publicarlo en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Sin embargo, en el Cabildo de Lanzarote no recogen el guante lanzado por la consejería. Y para entender el porqué es necesario saber cómo se tramitó la ZAR. De entrada, la consejería sumó a las restricciones más evidentes toda la información sobre biodiversidad que posee. Datos que no siempre afloran para evitar daños y que surgen cuando los proyectos ya tienen alguna de sus fases completadas. Además, visó "parcela a parcela" las posibles afecciones a la actividad agrícola, asegura la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg.

Ordenanzas provisionales

Durante más de un año se sucedieron los encuentros entre las dos partes, partiendo de las ordenanzas provisionales que elabora la institución insular conejera. Es decir, el punto de inicio son los espacios que el propio Cabildo estima como propicios. El resultado fue determinar una superficie de algo más de 3.000 hectáreas, de las que realmente "se necesitan unas 200", sostiene Schallenberg. Se trabaja por exceso para evitar la especulación que se generaría en torno a un terreno totalmente definido.

El acuerdo se firmó y, tras conocerse, surgió un rechazo que este lunes la secretaria insular del PSOE, Dolores Corujo, situó en el plano social. Aparte de ese, también varios municipios hicieron llegar su disconformidad a Betancor, que aventajó a Corujo por solo 69 votos de diferencia para alcanzar la presidencia en las insulares de 2023. La entrada de renovables en Lanzarote -segunda peor de Canarias tras La Palma- es tradicionalmente uno de los tableros en los que se ventilan el exito o el fracaso politicos.

Sin los ayuntamientos

En resumen, el Gobierno se sentó con los cabildos para definir las zonas libres de problemas para mejorar el 21% de generación renovable -57% en la Península- con el que cerraron las Islas el pasado, pero, al menos el de Lanzarote, no hizo lo propio con los municipios. Y ahí radica el inesperado divorcio.

Más llamativo si cabe el cisma teniendo en cuenta que Oswaldo Betancor milita en Coalición Canaria (CC), partido que lidera el Gobierno autonómico al que ahora se enfrenta; si bien la consejería está en manos del PP merced al pacto entre ambas formaciones. También Lola García se presentó a las elecciones bajos las siglas nacionalistas. Fuerteventura es la tercera peor. Fuerteventura es la tercera isla por la cola en penetración de energía renovable.

La Gomera fue la primera isla en firmar con el Gobierno; lo hizo en agosto del año pasado

En cuanto al resto, La Gomera fue la primera isla en firmar con el Gobierno; lo hizo en agosto del año pasado. El Hierro ya tiene la propuesta encima de la mesa y la consejería espera hacer lo propio con La Palma anes de que finalice esta semana. En Gran Canaria y Tenerife el diálogo continúa, porque «son más grandes y son las que tienen menos superficie disponible», explica Schallenberg.

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Evaluación ambiental, sí

La viceconsejera Julieta Schallenberg afirma, contra lo expuesto por Betancor y García, que el decreto que el Ejecutivo aprobó en enero no elimina ningún procedimiento de evaluación ambiental. «Cada proyecto debe pasar la evaluación ambiental», señala Schallenberg. El decreto de enero es solo una modificación para cumplir el mandato de la Comisión Canarias-Estado de poner fecha de cese a la tramitación actual –incluye el estudio medioambiental–, cuando Madrid haga suyas las ZAR como exige la UE y defina un nuevo modo de atender ese capítulo.