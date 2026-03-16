¿Qué defienden las RUP?: Las seis claves de la 'Declaración Canarias'

Las regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea (UE) firmaron este lunes en Santa Cruz de Tenerife una declaración conjunta que fija una hoja de ruta compartida para defender el tratamiento diferenciado de estos territorios y blindar instrumentos esenciales para su desarrollo económico, social y territorial, especialmente en materia agraria y pesquera, en un momento clave para la definición del próximo Marco Financiero Plurianual y de las políticas que marcarán el futuro de estos territorios en los próximos años.

Este es el texto íntegro:

Declaración de Canarias

Declaración conjunta de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual 2028-2034

Las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea, reunidas en Tenerife el 16 de marzo de 2026, conscientes de la dimensión estratégica, geopolítica, económica, social y medioambiental que tienen en Europa y atendiendo a la necesidad de reforzar una acción concertada en el ciclo institucional y presupuestario 2028-2034, adoptan la presente Declaración.

Recordando

que el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconoce la singularidad permanente de las Regiones Ultraperiféricas y habilita la adopción de medidas específicas para compensar los efectos de la lejanía, la insularidad, la reducida dimensión de los mercados, la dependencia de un número limitado de sectores y otros condicionantes estructurales;

Recordando además

que las Regiones Ultraperiféricas forman parte integrante de la Unión y constituyen una proyección europea única en el Atlántico, el Caribe, el Índico y Sudamérica, reforzando la presencia global de la Unión, su zona económica exclusiva, su política marítima, su biodiversidad, su capacidad científica y espacial y su autonomía estratégica;

Considerando

que el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 será determinante para preservar la convergencia real, la cohesión territorial, la seguridad alimentaria, la resiliencia climática, la conectividad, la competitividad y el empleo en las Regiones Ultraperiféricas;

Considerando igualmente

que la plena efectividad del artículo 349 TFUE exige un verdadero reflejo RUP en la concepción, negociación, ejecución y evaluación de las políticas de la Unión, incluidas las políticas de cohesión, agrícola, pesquera, de transportes, energética, comercial, migratoria, digital y de ayudas de Estado;

Subrayando

que la fragmentación de posiciones debilita la capacidad de influencia de las RUP en el proceso decisorio europeo, mientras que una actuación conjunta y estable refuerza la defensa de sus intereses comunes ante la Comisión Europea, el Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Europeo de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo;

Declaran

1. Unidad de acción institucional

Actuar de manera coordinada y sostenida ante todas las instituciones y órganos de la Unión Europea para defender una agenda común de las Regiones Ultraperiféricas en el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y en la legislación sectorial que lo desarrolle.

Presentar posiciones comunes, en tiempo útil, en los principales hitos del ciclo europeo: propuestas de la Comisión, negociaciones en el Consejo, tramitación parlamentaria, diálogos tripartitos, actos delegados y de ejecución, así como revisiones intermedias y evaluaciones ex post.

2. Centralidad del artículo 349 del TFUE

Reafirmar que el artículo 349 TFUE debe constituir la base jurídica de referencia para toda política de la Unión que afecte a las Regiones Ultraperiféricas, promoviendo su aplicación plena, coherente y transversal.

3. Prioridad de las RUP en el MFP 2028-2034

Promover que el próximo Marco Financiero Plurianual reserve una dotación adecuada, actualizada significativamente, visible y estable, para las Regiones Ultraperiféricas, evitando cualquier dilución de sus asignaciones específicas en mecanismos generales que no reflejen sus sobrecostes estructurales.

Defender el mantenimiento y, cuando proceda, el refuerzo de las asignaciones específicas en política de cohesión, las tasas reforzadas de cofinanciación, la simplificación administrativa, la flexibilidad en la ejecución y una respuesta financiera ágil ante crisis climáticas, energéticas, sanitarias, migratorias o de mercado.

El reconocimiento de los sobrecostes estructurales vinculados con la ultraperiferia debe seguir constituyendo un pilar para la acción europea y traducirse en partidas presupuestarias europeas concretas, estables y consagradas, unidas a los programas concebidos y gestionados a nivel regional y este reconocimiento se debe reflejar en la aplicación automática del tratamiento específico de las regiones menos desarrolladas para todas las RUP, como consecuencia de sus limitaciones estructurales y permanentes, reconocidas en el artículo 349 del TFUE, incluidas las tasas de cofinanciación.

4. Agricultura, pesca, alimentación y abastecimiento

Defender la continuidad y el fortalecimiento financiero del programa POSEI, cuya dotación debe duplicarse, como instrumento autónomo separado del resto de los instrumentos de la PAC, independiente de los planes nacionales, y esencial para la seguridad alimentaria, el mantenimiento del empleo, la sostenibilidad de las producciones locales y la cohesión social de las RUP.

Impulsar la actualización periódica de sus dotaciones para reflejar la evolución de los costes de producción, así como la realidad de las cadenas de abastecimiento.

Promover soluciones específicas para el sector pesquero, en coherencia con la realidad ultraperiférica y con el objetivo de garantizar continuidad territorial, competitividad y soberanía alimentaria.

5. Gobernanza con las Regiones Ultraperiféricas

Articular esta acción conjunta en diálogo permanente con los gobiernos de las Regiones Ultraperiféricas, así como con sus representantes económicos y sociales.

6. Mandato político

Solicitar que los ministerios y departamentos competentes de los tres Estados Miembros a los que pertenecen que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsen sin demora esta agenda común y actúen coordinadamente en defensa de los intereses de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea.

En prueba de su compromiso, las Regiones Ultraperiféricas de Azores, Guayana, Guadalupe, Madeira, Martinica, Mayotte, La Reunión, San Martín y Canarias, expresan su voluntad de mantener una acción común, constante y visible en defensa de estas posiciones, a fin de asegurar que el nuevo marco presupuestario y normativo de la Unión refleje de manera efectiva sus necesidades, potencialidades y aportación estratégica al proyecto europeo.

Además, solicitan a los Gobiernos de la República Francesa, la República Portuguesa y el Reino de España que se adhieran a esta declaración y adopten una acción común de los tres Estados Miembros para hacer posible el logro de estos objetivos, necesarios para la defensa de sus intereses comunes ante la Comisión Europea, el Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Europeo de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo.