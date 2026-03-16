Ir al cine es más caro que visitar un museo en Canarias, pero los canarios prefieren la gran pantalla

En Canarias, sale más barato pasar el día en un museo que ir a una sesión de cine, sin embargo, los habitantes del Archipiélago prefieren ver el último estreno cinematográfico en pantalla grande y acompañado de un buen combo de cotufas y refresco, que recorrer los pasillos de un museo. Mientras que más de la mitad de los museos canarios son gratuitos o tienen tarifas reducidas que en muy pocos casos superan los cinco euros, ir al cine se ha convertido en un gran desembolso económico para muchas familias puesto que las entradas suelen tener un precio medio de unos ocho euros, a lo que hay que sumar otros tantos de la comida que cada día más acompaña a las películas, lo que hace un total de unos 19 euros por persona.

En Canarias hay en funcionamiento actualmente algo más de seis salas de cine por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa al Archipiélago entre las comunidades autónomas con menor densidad de salas de cine en España. Por su parte, existen en la comunidad autónoma 44 museos, por lo que hay dos de estos centros por cada 100.000 habitantes. Aunque en España casi la mitad de la población visita un museo al menos una vez al año, la asistencia en Canarias es algo menor comparada con la media nacional, aunque la apertura y el acceso presentan numerosas facilidades, comenzando por el precio más barato que los cines.

Pocos espacios

La Estadística de Museos y Colecciones Museográficas 2024 que se publica de manera bienal y que acaba de dar a conocer el Ministerio de Cultura muestra ahora una exhaustiva radiografía del panorama nacional y también diferenciado por comunidades autónomas. En el caso de Canarias, aunque el número absoluto de museos –43– no es especialmente bajo si se tiene en cuenta la dimensión territorial del Archipiélago, el análisis comparado revela una realidad menos favorable. En este sentido, Canarias dispone de apenas dos museos por cada 100.000 habitantes, una cifra que es inferior a la media estatal, que se sitúa en algo más de tres de estos espacios por cada 100.000 habitantes. Esta diferencia sitúa a las Islas entre las regiones con menor densidad de instituciones museísticas, lejos de territorios como Castilla-La Mancha, con 189 museos, o Aragón, con 75, y donde el peso del patrimonio museográfico es notablemente mayor.

La estadística bienal del Ministerio dice que los españoles van a estos lugares una vez al año

En Canarias predominan los museos de carácter gratuito, una característica que se repite más en las Islas que en el resto del territorio español. Así, algo más del 51% de los centros no funcionan con entradas, mientras que el resto si la cobra. Lo más habitual es que tengan pases que cuesten entre tres y cuatro euros, aunque también destacan los descuentos y las gratuidades parciales. En todos los casos, los colectivos más beneficiados por las reducciones son grupos, mayores, población local y estudiantes, así como el público infantil. Además, de los 43 centros canarios, 36 son de titularidad pública y dentro de este bloque, el peso principal recae en la administración local. La gestión sigue el mismo patrón: predomina la gestión pública, sobre todo local, y predominan las casas-museo (diez), seguidas por los centros de arte contemporáneo y etnografía y antropología (ocho en cada caso) y arqueológicos (siete). De este modo, la interpretación del patrimonio histórico, desde el mundo aborigen hasta las tradiciones populares y la historia atlántica del Archipiélago, parecen centrar buena parte de la propuesta museística en las Islas.

Patrimonio

Al igual que en el resto del territorio nacional, la Estadística de Museos y Colecciones Museográficas 2024 revela que el sistema museístico español está compuesto en gran medida por instituciones de tamaño reducido ya que la media nacional es de algo más de una decena de trabajadores por museo y de poco más de 44.000 visitantes anuales por institución. Esta tendencia encaja con la realidad canaria, donde muchos de estos espacios tienen un carácter local o insular, orientado tanto a la conservación del patrimonio como a la divulgación cultural y turística. En todos los casos, casi la mitad de los museos organizan exposiciones temporales y actividades educativas, lo que confirma el papel de estos centros como espacios activos de difusión cultural, más allá de la mera exhibición de colecciones.

Aunque en el conjunto del país, los museos recibieron hasta 64 millones de visitantes y se recuperaron de este modo de la crisis originada con la irrupción de la pandemia, Canarias continúa presentando algunos problemas en este sentido. El Archipiélago es un importante destino turístico pero sus museos no han logrado integrarse de manera plena en la oferta cultural del territorio. Así, la baja densidad de instituciones museísticas deja claro que aún existe un margen para ampliar o fortalecer la red museística insular, especialmente destinada al público extranjero.

De los 2000

Además, la mayor parte de los museos canarios no son de reciente creación. La mayoría de los centros que hoy en día permanecen en funcionamiento abrieron sus puertas entre las décadas de 1970 y los 2000. Fueron especialmente notables las inauguraciones entre 1990 y final del siglo XX. De hecho, la Estadística de Museos y Colecciones Museográficas 2024 no recoge nuevas aperturas entre 2023 y 2024 en Canarias. Es posible afirmar por tanto que el Archipiélago cuenta con una red ya consolidada más que en expansión.