La borrasca Therese golpeará a Canarias durante cinco días con lluvias fuertes, heladas, vientos y tormentas

La borrasca Therese golpeará a Canarias durante cinco días consecutivos. Vientos muy fuertes, rayos y truenos, heladas y nieve, lluvias copiosas e intensas y grandes olas afectarán a todas las Islas debido al impacto de esta borrasca que se está formando al norte del Archipiélago y sobre la que aún pesa un alto grado de incertidumbre. De hecho, según hacia el lugar al que se mueva durante las próximas horas y días, no se descarta que pueda llegar a impactar de lleno sobre las Islas originando una situación meteorológica fuera de lo común.

Therese es, por tanto, la primera de todas las borrascas de esta temporada que podría situarse encima de Canarias. Un escenario que no solo elevaría su potencial pluviométrico, sino también el riesgo que podría llegar a entrañar. Cabe recordar que, durante esta lluviosa temporada, los episodios de precipitaciones que han afectado a las Islas han estado asociados a frentes de borrascas, pero nunca a la borrasca en sí.

«Se prevé que entre miércoles y el domingo o incluso el lunes tengamos afección de esta borrasca», revela David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias, que se encuentra realizando un seguimiento exhaustivo de esta tormenta de la que aún existen más incógnitas que certezas.

Varias fases

El episodio tendrá varias fases, aunque las finales son las que aún están menos claras. En su llegada este miércoles a las Islas, Therese se presentará acompañada de una primera banda de precipitaciones. «No se prevé que sean lluvias importantes», sentencia Suárez, que explica que en esa jornada, las precipitaciones serán débiles o localmente moderadas.

La situación cambiará el jueves. Será entonces cuando Therese despliegue sobre las Islas varios frentes «que serán más activos». Las lluvias entonces moderadas a fuertes, persistentes en vertientes sur y oeste, incluyendo sus cumbres. Estas precipitaciones serán fuertes especialmente durante la segunda mitad de la jornada, y llegarán, por momentos, a convertirse en intensas tormentas.

Nieve y vientos del suroeste

Se prevé que ese mismo jueves, tras una importante bajada de las temperaturas máximas que será más pronunciada en las cumbres, la nieve vuelva a cubrir la montaña. En concreto, la Aemet ha establecido la cota de nieve entre 1.600 y 1.900 metros.

Por la posición de la borrasca, al norte de Canarias, los vientos soplarán del suroeste moderado con intervalos de fuerte en zonas bajas y fuerte en medianías y cumbres. Las rachas podrán ser muy fuertes en zonas altas y medianías del noroeste y sureste de las islas montañosas.

El incierto movimiento de Therese

A partir del viernes, en la previsión hay más dudas que certezas, ya que el desplazamiento de la borrasca no está aún claro. Mientras los modelos meteorológicos apuntan hacia uno u otro escenario sin proporcionar datos absolutos, la Aemet se prepara para el posible impacto que pueda tener durante el fin de semana en las Islas. «Todavía hay mucha incertidumbre porque los modelos están cambiando en cuanto a su posición y a su profundización, por lo que sus impactos podrán ser unos u otros», explica Suárez.

Dependerá, finalmente, de lo que consiga acercarse el sistema a Canarias – hoy el modelo europeo ECMWF lo sitúa entre Azores y Canarias– así como de la «profundidad» que adquiera la propia borrasca. No obstante, ya hay algunas previsiones que apuntan a que se podrían acumular, durante los cinco días que afecte el temporal, más de 500 litros por metro cuadrado en La Palma, más de 300 litros en algunas zonas del sur de Tenerife –especialmente aquellas más cercanas a Adeje– y en algunos puntos del sur de Gran Canaria.

Pese a la incertidumbre, Suárez advierte de que «tendremos claro es un viento intenso de componente oeste» y que eso conlleve la activación de algún aviso en los próximos días, «incluido el nivel naranja».

Avisos amarillos este miércoles en Canarias

Para este miércoles se han activado avisos amarillos por viento en el norte y sur de Tenerife, El Hierro, La Palma y el norte y cumbres de Gran Canaria; así como por fenómenos costeros en toda La Palma. La Aemet actualizará cada día los avisos por el impacto de este temporal, ya que no puede activarlos hasta que no haya certidumbre, algo que solo ocurre con una antelación de dos días.

La temporada más activa desde 2017

Con el nombramiento de esta borrasca, la temporada se convierte en la más activa de los registros. Tal y como confirmó la Aemet, desde comenzó la temporada, en octubre del año pasado, se han nombrado 19 sistemas, «un récord absoluto desde que comenzaron a nombrarse en 2017-2018». Hasta ahora, la temporada con más nombramientos había sido 2023-2024, con un total de 17.

La formación de estas borrascas a una latitud tan baja como en la que se encuentra Canarias no es raro. Está asociada a la prevalencia de un patrón meteorológico conocido: un bloqueo anticiclónico escandinavo que facilita que estas borrascas se descuelguen del chorro polar y lleguen casi hasta el ecuador. Sin embargo, lo que ha sorprendido este año a los científicos no es la disposición atmosférica que ha dado lugar a estas persistentes lluvias en Canarias y en España, sino que la atmósfera nunca había permanecido tanto tiempo anclada en la misma posición.

«Ha sido un patrón muy persistente», revela Suárez, que añade que el Archipiélago también ha estado influido por el anticiclón de las Azores. «Al no haberse desdibujado, muchas de las borrascas se han deslizado por él y llegado a nosotros por el norte», revela el científico. Al mismo tiempo, el chorro polar ha sido menos «comedido». «Si normalmente está más situado en torno al Ártico, este año se ha desplazado hacia Groenlandia», revela José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteored, que insiste que esto ha permitido que el frío escape del polo norte y ayude a la formación de estas estructuras.