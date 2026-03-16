La Aemet anuncia tiempo "muy adverso" en Canarias con chubascos acompañados de tormentas
Una nueva borrasca afectará al archipiélago a mitad de semana, dejando fuertes vientos, oleaje y precipitaciones
La situación meteorológica se complica esta semana en Canarias. Así lo anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que explica que en las islas, desde este martes, el tiempo será "muy adverso", una situación que se prevé que se mantenga durante toda la semana.
Así, la predicción indica que habrá chubascos de fuerte intensidad, que podrán llegar acompañados de tormenta. Además, se esperan rachas de viento muy fuertes y oleaje.
De esta manera, parece que el invierno quiere acabar con una nueva borrasca, que ha sido la tónica de los últimos meses.
La comunidad más afectada
La llegada de esta nueva borrasca ya fue anunciada por el meteorólogo Mario Picazo durante el fin de semana. De hecho, el experto dejó claro que Canarias iba a ser la comunidad donde más se iba a notar su impacto.
Este lunes, el meteorólogo ha querido ampliar su predicción y añade que será "la comunidad autónoma que más agua recoja esta semana".
Según informa el meteorólogo en el portal especializado eltiempo.es, se trata de "una borrasca fría que se descuelga del Atlántico Norte y que se situará al norte de Canarias a mitad de semana".
Añade que afectará, principalmente, a las islas más occidentales. La borrasca traerá fuertes vientos, con rachas que podrán superar los 100 kilómetros por hora, y oleaje, así como precipitaciones copiosas en La Palma y Tenerife.
Avisos
Por el momento, parece que los avisos amarillos de la Aemet se activarán el miércoles en las islas occidentales y Gran Canaria y estarán relacionados con el viento y los fenómenos costeros.
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