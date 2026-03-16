La Aemet anuncia la llegada a Canarias de la borrasca Therese, que dejará lluvias intensas, viento y oleaje

La borrasca Therese impactará en Canarias esta semana, siendo el archipiélago la región más afectada del país.

Será a partir del miércoles cuando Therese coja fuerza en las islas, con lluvias copiosas, tormentas, vientos intensos y temporal marítimo. De hecho, ese día la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará los avisos amarillos por viento en Tenerife, La Palma y Gran Canaria y por fenómenos costeros adversos en la Isla Bonita y El Hierro.

Therese es la borrasca número 19 de las que se han nombrado en la temporada 2025-2026 y llega a las islas tras un invierno marcado por Emilia, Francis y Regina, entre otras.

Previsión del tiempo

La previsión del tiempo para este martes en Canarias indica que habrá probables lluvias débiles o localmente moderadas, especialmente en vertientes oeste, noreste y cumbres, siendo en forma de chubasco en La Palma durante la tarde.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, que será moderado en las máximas de zonas altas de las islas centrales. Por su parte, el viento será predominantemente de componente oeste, de inicio flojo y aumentando a moderado durante la mañana en las islas occidentales y por la tarde en las orientales, con algún intervalo de fuerte en cumbres y vertientes sur y norte por la tarde.

Un miércoles intenso

La jornada del miércoles será cuando la borrasca ya toque de lleno las islas. De ahí que para ese día se esperen lluvias moderadas, que podrán ser persistentes en cumbres, medianías de la vertiente oeste y zonas del noreste, sin descartar que sean en forma de chubasco. Probables heladas débiles en cumbres centrales de Tenerife.

También se prevé que haya rachas muy fuertes en zonas altas y medianías del norte y sur de las islas montañosas, así como en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura.

La previsión indica que la borrasca acompañará al archipiélago durante toda la semana.