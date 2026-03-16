Más de 700 personas podrán disfrutar del estreno del oratorio 'Paulus' de la mano de la Sinfónica de Tenerife, en la Catedral de La Laguna

La Catedral de La Laguna acogerá el jueves 26 de marzo, a las 20:00 horas, el concierto extraordinario de la Sinfónica de Tenerife en el que se interpretará el oratorio Paulus de Felix Mendelssohn, una de las grandes obras corales del Romanticismo alemán. Bajo la dirección del maestro Víctor Pablo Pérez, la formación estrenará en Canarias esta partitura, en una cita que pretende, desde el año 2014, acercar las grandes propuestas del repertorio sacro y sinfónico-coral a este espacio patrimonial. El concierto tendrá entrada libre hasta completar aforo y se prevé que puedan disfrutar de él más de 700 personas.

Paulos se estrenó hace 190 años y fue compuesto cuando Mendelssohn tenía apenas 27 años, de hecho, fue el primer oratorio que compuso. Alcanzó una enorme popularidad y llegó a ser una de las obras corales más interpretadas en Europa, comparable al éxito que tuvo El Mesías de Händel. Inspirado en la tradición de las pasiones luteranas, esta composición cuenta con una partitura de gran riqueza expresiva que combina corales, arias y recitativos para narrar distintos episodios de la vida de San Pablo. El momento central de la obra es la conversión del propio Pablo, cuando una luz cegadora y una voz divina interrumpen su persecución de los cristianos y marcan el inicio de su transformación espiritual. Mendelssohn describe musicalmente este episodio mediante un intenso diálogo entre orquesta, solistas y coro, convirtiéndolo en uno de los pasajes más dramáticos del oratorio.

Cuatro solistas

Este concierto -que se repetirá un día más tarde, el viernes 27, en el Auditorio de Tenerife- contará con la participación de la soprano Alicia Amo, la mezzosoprano Rinat Shaham -quien debuta con la Sinfónica-, el tenor Airam Hernández y el barítono Josep-Ramón Olivé. Junto a ellos actuará el Coro Titular Ópera de Tenerife–Intermezzo, dirigido por Miguel Ángel Arqued. Tal y como explicó el director honorario de la Sinfónica de Tenerife, Víctor Pablo Pérez, el papel de esta formación resulta fundamental, puesto que con sus intervenciones funcionan prácticamente como un coro griego, comentando y amplificando la acción. Precisó que se trata de una obra "larga y de enorme compromiso para cualquier coro", y por eso celebró contar con un "equipo magnífico que nos permita ahora realizar este estreno en Canarias".

Un instante de la presentación del concierto en la Catedral de La Laguna. / El Día

Para esta ocasión se ofrecerá una versión adaptada del oratorio, con una duración aproximada de una hora y diez minutos, que resonde así a las características del espacio de la Catedral. La versión íntegra, con sus 45 números divididos en dos partes, podrá escucharse al día siguiente en el Auditorio de Tenerife.

De actualidad

Víctor Pablo Pérez habló de lo importante que es reivindicar este tipo de obras en un recinto como la Catedral de La Laguna. Además, trajo a la actualidad algunas de las partes de esta composición, como el aria "especialmente interesante y sensible" en la que se canta a la ciudad de Jerusalén: "Jerusalén, por qué matas y por qué eres tan cruel". "No deberíamos olvidar esas palabras en un momento como el actual", afirmó. Avanzó que con esta obra espera que "el público pueda vivir una jornada de las más intensas de todas las que se han podido vivir en esos años de conciertos en la Catedral".

El deán de la Catedral, Juan Pedro Rivero, recordó que este espacio no es solo un edificio histórico o patrimonial, sino que es un lugar que a lo largo de los años ha acogido "la oración, la celebración y también la expresión más alta de la belleza", y precisamente la música forma parte de esa tradición. En cuanto al oratorio Paulus elegido para este año, afirmó que se trata de una obra de gran profundidad espiritual que recrea musicalmente la figura del apóstol Pablo, "uno de los grandes testigos de la fe cristiana". Rivero recordó que el objetivo último de esta iniciativa que trae cada año a la Sinfónica hasta la Catedral de La Laguna es "poner la belleza al servicio de la sociedad y ofrecer espacios en los que elevar el espíritu".

Conexión

El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destacó que este concierto "refuerza la colaboración institucional entre el Cabildo y la Diócesis y forma parte de la intensa y versátil actividad anual de la Sinfónica de Tenerife". Señaló que esta interpretación "conecta la programación artística de la orquesta con el contexto cultural y temporal previo a la Semana Santa, en un espacio de gran valor patrimonial y simbólico".