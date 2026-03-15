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Mario Picazo lo tiene claro: la borrasca Samuel impactará en Canarias de jueves a sábado

Los vientos podrán superar los 100 kilómetros horas y habrá también fuerte oleaje y lluvias abundantes

El agua corriendo por un barranco de Tenerife en una borrasca anterior.

El agua corriendo por un barranco de Tenerife en una borrasca anterior. / Andrés Gutiérrez

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Parece que el mal tiempo volverá a Canarias esta semana. Así lo explica el meteorólogo Mario Picazo: "Canarias será la comunidad que más note su impacto [el de la borrasca Samuel] sobre todo entre jueves y sábado, aunque también dejará tarjeta de visita en la Península".

Un mensaje claro que no deja lugar a dudas, por lo que los canarios tendremos que prepararnos para recibir una nueva borrasca antes de que acabe este invierno, en este caso a Samuel, algo a lo que parece que ya nos hemos acostumbrado.

En este sentido, el meteorólogo explica en el portal especializado eltiempo.es que durante los primeros días de la semana se irá formando una borrasca en el Atlántico, que impactará con fuertes vientos, oleaje y precipitaciones intensas en la segunda mitad de la semana.

Pronóstico

Según explica el experto, desde el miércoles el viento ya irá teniendo protagonismo en todas las islas, aunque las más afectadas serán las de la provincia occidental.

De forma detallada, añade que los vientos podrán superar los 100 kilómetros por horas y habrá olas de gran tamaño, sobre todo en el norte de las islas.

Abundantes lluvias

Además del viento y el oleaje, las lluvias también serán abundantes, principalmente en La Palma y Tenerife.

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La previsión es que sea el lunes de la siguiente semana cuando la borrasca comience a abandonar el archipiélago.

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