Llega una nueva borrasca, ¿cómo afectará a Canarias?

La llegada de una borrasca en los próximos días a la Península pone en alerta a todo el país, ante el temor de que vuelvan las tormentas, las lluvias constantes y el frío. Una situación que parece que se alarga y que apenas ha dado algunos leves respiros durante el invierno. Pero, ¿afectará esta borrasca al archipiélago, o podremos seguir disfrutando de un tiempo estable en los próximos días?

Durante este domingo, la situación parece que continúa tranquila. Así, el archipiélago canario presenta cielos poco nubosos, aunque en el norte de las islas se espera mayor presencia de nubes y no se descarta la posibilidad de lluvias débiles, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En las islas de Lanzarote y Fuerteventura, el cielo estará nuboso durante las primeras horas del día, pero tenderá a despejarse a partir del mediodía.

Las temperaturas apenas experimentarán variaciones. Las máximas alcanzarán los 21 grados en Tenerife, mientras que la mínima se situará en 12 grados en la isla de El Hierro.

El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, con intervalos más fuertes en las vertientes noroeste y sudeste. En zonas de cumbre se prevé viento moderado del nordeste durante la madrugada, que irá perdiendo intensidad por la mañana hasta quedar flojo y de dirección variable.

Situación en la Península

En la Península Ibérica, la situación meteorológica estará marcada por una masa de altas presiones de componente noroeste. Esta situación dejará cielos cubiertos en Galicia y precipitaciones en la vertiente cantábrica, aunque el fenómeno más destacado será un fuerte temporal de viento en el Mediterráneo.

La Aemet ha activado el aviso rojo en el sur de Tarragona y en el Ampurdán, donde se esperan rachas máximas de entre 90 y 100 kilómetros por hora y un oleaje que podría alcanzar entre 9 y 11 metros.

También se han establecido avisos de nivel naranja en la Comunidad Valenciana y en Baleares por rachas de viento que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora y por la posibilidad de olas de entre 9 y 12 metros de altura, con mayor riesgo en Menorca y Mallorca.

Además, la Aemet no descarta que la entrada de una borrasca por el Mediterráneo deje algunas precipitaciones en esta zona a lo largo de la jornada.

En los Pirineos se prevén precipitaciones en forma de nieve a partir de entre 800 y 1.000 metros de altitud, con acumulaciones que podrían situarse entre los 10 y 20 centímetros.

En otras áreas montañosas de la mitad norte también podría nevar de manera más débil por encima de cotas de entre 1.000 y 1.400 metros. Asimismo, podrían formarse bancos de niebla en zonas de cordilleras del interior peninsular.

En el resto de la Península, el día comenzará con cielos nubosos que tenderán a despejarse con el paso de las horas, aunque durante la primera mitad de la jornada no se descartan chubascos débiles.

Las temperaturas máximas subirán en la mitad occidental peninsular y en el extremo nordeste. En cambio, en el resto del territorio y en Baleares se prevén ligeros descensos, que serán más acusados en zonas de los Pirineos y del Sistema Ibérico.

Una chica bajo la lluvia. / EPC

Las mínimas aumentarán ligeramente en Galicia, el área cantábrica y el suroeste peninsular, mientras que en el resto de la Península y en Baleares se registrarán leves descensos, más marcados en zonas de la Meseta. En Canarias también se esperan bajadas ligeras de temperatura. Además, se prevén heladas débiles en áreas de montaña.

En el interior de la Península el viento será en general flojo a moderado en la mitad occidental, mientras que en la mitad oriental soplará moderado con intervalos fuertes. En el mar de Alborán se espera poniente moderado y en Canarias se prevé alisio débil.

Lluvias en Canarias

Según informa el portal especializado en meteorología Meteored España, durante toda la semana habrá lluvias en Canarias. Así, la borrasca podría dejar más de 100 l/m2 en el archipiélago en pocos días. Así, aunque la previsión es que llueva durante toda la semana, sería durante el próximo fin de semana serían los días más complicados, especialmente en La Palma, Tenerife y Gran Canaria.