Un hotel con corazón canario para acabar con el analfabetismo en Senegal

Un hotel con corazón canario se ha asentado en Senegal con un ambicioso propósito: ayudar a acabar con el analfabetismo en el país africano. La infraestructura turística emana de un proyecto de la Fundación El Buen Samaritano, que acaba de inaugurar el Hotel Hogar-Escuela Baobab, en la región senegalesa de Kayar, un punto caliente de emigración hacia Canarias, según la Unesco. Este recinto hotelero será la pieza central de este programa solidario, ya que no solo servirá como infraestructura escolar, sino que también será el principal benefactor del proyecto. No en vano, todo el dinero que se recaude con las acciones turísticas que se lleven a cabo (estancias, congresos u otros) servirán para financiar la formación del alumnado, así como para mantener el establecimiento y sus instalaciones.

"Es un proyecto de cooperación entre Canarias y Senegal", explica José Félix Hernández López, director de la entidad y párroco de la Iglesia Santa María de Añaza, Tenerife, y más conocido como Padre Pepe. Hernández es el fundador de la organización sin ánimo de lucro El Buen Samaritano, una entidad que, desde 2017 fomenta la inclusión social de migrantes, mayores y otros colectivos vulnerables mediante proyectos y talleres formativos. Tras nueve años de funcionamiento, la asociación ya gestiona un total de 14 centros de acogida en Canarias en el que da respuesta a las necesidades de estas personas.

La Fundación ha impulsado este programa para proporcionar un "futuro real" a la juventud senegalesa, tal y como lo define el promotor de la fundación. No en vano, más del 40% de la población de Senegal no sabe leer ni escribir, lo que lo convierte en uno de los países con más analfabetismo del mundo, según datos de la Unesco. Este problema tiene su origen en varias circunstancias, entre las altas tasas de pobreza del país, su variedad lingüística y la alta ocupación de zonas rurales que, además, se encuentran muy alejadas de los núcleos urbanos. En este contexto, nace esta escuela bajo el lema Una sola familia humana.

Combatir "prejuicios" hacia las personas migrantes

Esta idea comenzó a desarrollarse para que los jóvenes africanos que acudían a los centros de la fundación en Tenerife pudiesen tener "las mismas oportunidades" en su lugar de origen. De ahí que en la oferta formativa de este nuevo hotel escuela se encuentren talleres de carpintería, programas de alfabetización, formación en cocina y agricultura. Su propósito es concebir un espacio para el desarrollo humano y profesional del estudiantado.

Además de ofrecer esta ayuda, el Padre Pepe vio la posibilidad de poder combatir "los bulos y prejuicios hacia las personas migrantes". De acuerdo con el informe de Monitorización del Discurso de Odio en Redes Sociales 2024 del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 38% de los discursos de odio a los migrantes en redes sociales están basados en estereotipos. "Los inmigrantes no vienen a quitarnos nada, sino a buscarse la vida", sentencia el párroco, que defiende que Canarias necesita "un relevo generacional" y las personas migrantes están "dispuestas a trabajar". En este sentido, el Padre Pepe recuerda que la mayoría de migrantes realizan los labores donde "nadie más quiere trabajar".

Otro de los propósitos de esta nueva infraestructura que se erige en Kayar es la de reducir la fuerte brecha de género que existe en Senegal. Para ello ha establecido iniciativas específicas de "empoderamiento" dirigidas a mujeres. Y es que tres de cada diez mujeres senegalesas se casan antes de los 18 años, según la Encuesta Demográfica y de Salud Continua de la Agencia Nacional de Estadística y Demografía de Senegal. Tras contraer matrimonio se ven forzadas a abandonar su formación para ocuparse de tareas domésticas. Por todas estas barreras y dificultades para la mujer, la escuela tiene como objetivo ayudar a su inserción en el mundo laboral para que logren una cierta autonomía económica.

Incrementar la calidad de vida en Kayar

Además de este proyecto, Hernández está llevando a cabo un centro materno-infantil, cuyas obras comenzarán la semana que viene, para las mujeres senegalesas sin hogar. Este lugar quiere ayudar a las madres en situaciones difíciles para que puedan criar a sus hijos. Este trabajo se realizará también en Kayar, la misma región en la que se asienta el Hotel Hogar-Escuela Baobab.

Asimismo, El Buen Samaritano quiere plantear otro proyecto en colacboración con el centro de salud de la región para incrementar la calidad de vida en esta localidad costera. Todos estos programas pretenden reducir su alto umbral de pobreza, la grave crisis económica y la falta de recursos del pueblo.