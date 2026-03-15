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Actualización de la sismicidad en Canarias: el IGN registra 14 terremotos este domingo

Los dos de mayor magnitud (2.1) estuvieron localizados en Fuencaliente y el Atlántico

Imagen del Teide.

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Si durante la madrugada del sábado el Instituto Geográfico de Canarias (IGN) detectó medio centenar de terremotos en Las Cañadas del Teide, en lo que va de domingo parece que los temblores continúan, con 14 registrados en el archipiélago, de los que 12 también fueron en la isla de Tenerife.

Los registros del IGN detallan que el primero de la jornada tuvo lugar a las 02:43 horas, en Vilaflor de Chasna, un temblor de 1.2 de magnitud a 13 kilómetros de profundidad; mientras que el último se produjo a las 14:43 horas en la misma localidad. En este caso de magnitud 1.4 y a 12 kilómetros de profundidad.

Hay que tener en cuenta que la jornada ha sido especialmente activa en Tenerife, donde tuvieron lugar 12 seísmos. En concreto, estos se repartieron entre Vilaflor y Guía de Isora. Los únicos que no se registraron en la isla, fueron localizados en Fuencaliente (La Palma) y el Atlántico, al este de Gran Canaria. Además, cabe señalar que estos dos fueron los de mayor magnitud, con 2.1.

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Registro de los terremotos de más de 1.5 de magnitud. / IGN

Semáforo verde

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