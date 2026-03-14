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Más de 9.200 aspirantes se examinan este sábado para auxiliar de la Administración canaria

La oposición oferta 299 plazas y se celebrará de forma simultánea en los campus de Guajara y Tafira

Unos opositores se buscan en las listas.

Unos opositores se buscan en las listas. / E. D. / L. P.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un total de 9.215 personas están convocadas este sábado a las pruebas selectivas para ingresar en el Cuerpo Auxiliar de la Administración autonómica de Canarias. El examen, correspondiente al turno libre, se celebrará de forma simultánea en Tenerife y Gran Canaria a partir de las 10.00 horas.

La convocatoria incluye 299 plazas, de las cuales 14 están reservadas al turno de discapacidad para personas con un grado igual o superior al 33%. Además, en aplicación de la normativa aprobada en 2024 y 2025 sobre medidas urgentes, se han añadido 60 plazas adicionales que podrán cubrirse en los dos años siguientes a la finalización del proceso.

Dos sedes y más de 160 aulas habilitadas

El ejercicio único tendrá lugar en el Campus de Guajara, en la Universidad de La Laguna, y en el Campus de Tafira, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En total, se ocuparán 169 aulas: 81 en Tenerife y 88 en Gran Canaria.

De las personas inscritas, 4.558 realizarán la prueba en Tenerife y 4.657 en Gran Canaria, lo que convierte la convocatoria en uno de los procesos selectivos más multitudinarios del año en el ámbito autonómico.

Amplio dispositivo de apoyo y seguridad

El tribunal calificador estará integrado por cinco miembros titulares y contará con el apoyo de alrededor de 600 colaboradores para garantizar el desarrollo de la prueba.

Dada la magnitud del llamamiento, se ha activado un dispositivo coordinado con la Policía Canaria, policías locales, Policía Nacional y servicios de emergencias, incluido el 112 y el Servicio de Urgencias Canario, con presencia de transporte sanitario medicalizado.

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Una vez finalizado el examen, la Policía Canaria se encargará de la recogida, traslado y custodia de los ejercicios hasta su entrega en la Dirección General de la Función Pública para su corrección.

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