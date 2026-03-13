No llevar el cinturón causa 157 muertos en accidentes al año

No llevar abrochado el cinturón de seguridad en el coche ha sido la causa de 157 fallecimientos en las carreteras españolas en 2025. A la vista de estas cifras, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una campaña especial de vigilancia del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil, que se desarrollará hasta el domingo en Canarias.

Durante esta semana, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con las policías autonómicas y municipales que se han adherido a la iniciativa, han intensificado los controles tanto en vías interurbanas como en el ámbito urbano, con especial atención a todos los ocupantes del vehículo, independientemente de que viajen en los asientos delanteros o traseros.

Además de los controles presenciales, se ha reforzado también la vigilancia desde el aire y a través de los sistemas automatizados de vigilancia con cámaras, instaladas tanto en vías convencionales como de alta ocupación.

«El uso del cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de fallecimiento alcanzando la máxima efectividad en los vuelcos y disminuyendo la mortalidad en un 77%. En vías urbanas, la posibilidad de resultar herido grave o fallecer es cinco veces menor con el cinturón puesto», aseguró ayer el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en la presentación de la campaña.

Pestana incidió también en la importancia de utilizar sistemas de retención infantil adecuados: «Utilizados correctamente pueden reducir a la mitad el riesgo de muerte o lesiones graves y evitar nueve de cada diez lesiones graves o mortales».

A nivel europeo, se estima que entre el 25% y el 50% de los ocupantes de automóviles con lesiones mortales no llevaban puesto un cinturón de seguridad, y que sólo un tercio (entre el 20 y el 50%) de los niños están correctamente sujetos.

Se estima que se podrían evitarse 900 muertes al año en el continente europeo, si el 99% de conductores y ocupantes utilizaran de forma adecuada los sistemas de retención, según el Observatorio Europeo de Seguridad Vial.

No utilizar el cinturón en las plazas traseras no solo pone en riesgo a la persona que no se lo abrocha, sino también al resto de ocupantes. En un impacto frontal, la probabilidad de que un pasajero trasero sin sujeción golpee mortalmente a un ocupante de los asientos delanteros puede multiplicarse hasta por ocho. En el caso de los menores, el cinturón de seguridad no es suficiente. Por sus características físicas, necesitan sistemas de retención infantil adaptados a su talla y peso. En España, los menores con estatura igual o inferior a 135 centímetros deben utilizarlos obligatoriamente y situarse en los asientos traseros, salvo las excepciones reglamentariamente previstas.

Por ser más complejos de utilizar que el cinturón de seguridad, existe una alta prevalencia de uso incorrecto o utilización de sistemas que no son los adecuados para el tamaño del menor. Correctamente empleados, pueden reducir entre un 55% y un 60% el riesgo de muerte o lesiones graves y evitar nueve de cada diez lesiones graves o mortales. Sin embargo, el uso inadecuado de estos dispositivos puede minimizar o anular su eficacia.

En una campaña similar, en marzo de 2025, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controló 448.494 vehículos y detectó 6.409 personas que viajaban sin dispositivos de seguridad. En el ámbito urbano, participaron 467 ayuntamientos de 43 provincias, cuyas policías locales controlaron 198.696 vehículos y tramitaron 3.712 denuncias. En el caso concreto de Canarias, en 2025 fueron controlados 16.015 vehículos, de los que 895 fueron denunciados.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil. No utilizarlo, o hacerlo de forma inadecuada, supone una infracción grave sancionada con 200 euros y la detracción de cuatro puntos del permiso de conducir.