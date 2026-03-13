Nuevos terremotos en Canarias: el IGN registra tres seísmos en las últimas horas
Fueron registrados el jueves en Guía de Isora, La Orotava y el Atlántico
Los temblores siguen teniendo presencia en Canarias. Según los registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN), durante la jornada del jueves se contabilizaron tres terremotos en el archipiélago, uno en mitad del Océano y los otros dos en Tenerife.
El primero de ellos se registró a las 01:15 horas, en el Atlántico y fue el de mayor intensidad (1.7); mientras que los otros dos tuvieron lugar durante la tarde-noche.
Así, a las 18:16 horas hubo uno de magnitud 1.5 en el noreste de Guía de Isora, a 3 kilómetros de profundidad, y a las 23:51 horas, el IGN registró otro de 1.6 de magnitud en el noreste de La Orotava, a 10 kilómetros de profundidad.
Hay que tener en cuenta que estos registros corresponden a terremotos de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos por la población.
Otros registros de la semana
Desde el pasado día 10, se han registrado un total de nueve temblores en el archipiélago.
Ese primer día se localizaron en Atlántico y Frontera (El Hierro), mientras que el día 11 fue en el que más hubo, con un total de cuatro, de los que dos fueron en el océano, uno en Guía de Isora y otro en Arona.
Recomendaciones
Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, y apenas algunos son sentidos por la población, siempre es bueno saber cómo actuar ante un evento de mayor intensidad. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:
- Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
- En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
- En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
- En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.
- Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.
- Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
- Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas
- Humberto Hernández (filólogo): «Los canarios nos sentimos cada día más satisfechos con nuestra modalidad lingüística»
- Una erupción ‘fría ’hace 312.000 años en Canarias logra una fosilización única en el mundo
- Ayuda para asistencia personal de hasta 900 euros al mes y grado III+: la dependencia canaria se ajusta por fin a las exigencias estatales
- Así es el volcán de Enmedio: la estructura submarina entre Tenerife y Gran Canaria
- Los ‘sobresueldos’ del Gobierno de Canarias: 2,5 millones en dietas y 9.000 viajes
- Tres pacientes condenados por amenazar a sus médicos en Canarias: 'Como a mi hijo le pase algo, no tienes isla para correr
- El éxito de los ‘agroinfluencers’ canarios: 'La gente tiene que saber qué hay detrás de lo que se come
- Un cuarto de las tierras agrícolas canarias están en manos de mujeres