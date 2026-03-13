Nuevos terremotos en Canarias: el IGN registra tres seísmos en las últimas horas

Los temblores siguen teniendo presencia en Canarias. Según los registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN), durante la jornada del jueves se contabilizaron tres terremotos en el archipiélago, uno en mitad del Océano y los otros dos en Tenerife.

El primero de ellos se registró a las 01:15 horas, en el Atlántico y fue el de mayor intensidad (1.7); mientras que los otros dos tuvieron lugar durante la tarde-noche.

Así, a las 18:16 horas hubo uno de magnitud 1.5 en el noreste de Guía de Isora, a 3 kilómetros de profundidad, y a las 23:51 horas, el IGN registró otro de 1.6 de magnitud en el noreste de La Orotava, a 10 kilómetros de profundidad.

Registros de los últimos días. / IGN

Hay que tener en cuenta que estos registros corresponden a terremotos de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos por la población.

Otros registros de la semana

Desde el pasado día 10, se han registrado un total de nueve temblores en el archipiélago.

Ese primer día se localizaron en Atlántico y Frontera (El Hierro), mientras que el día 11 fue en el que más hubo, con un total de cuatro, de los que dos fueron en el océano, uno en Guía de Isora y otro en Arona.

Recomendaciones

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, y apenas algunos son sentidos por la población, siempre es bueno saber cómo actuar ante un evento de mayor intensidad. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto: