Canarias reúne a representantes de la UE, Estados, RUP y sector primario para defender las singularidades de estos territorios

Canarias acogerá el próximo lunes, 16 de marzo, el encuentro Horizonte RUP: posición común de las RUP en defensa del sector primario ante el nuevo Marco Financiero Plurianual; una cita de carácter institucional que reunirá en la sede de Presidencia del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife, a representantes de instituciones europeas, de los Gobiernos de España, Francia y Portugal, y de los Ejecutivos y sector primario de las Regiones Ultraperiféricas, para analizar de forma conjunta los retos que plantea el presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034.

Este foro nace con el objetivo principal de abordar el impacto de la propuesta de la Comisión Europea para el nuevo Marco Financiero Plurianual y de articular una posición común de defensa de las especificidades de estas regiones que garantice un tratamiento diferenciado de estas en el seno de la Unión Europea. Entre los principales intereses destacan la búsqueda de garantías para mantener fondos y políticas específicas, especialmente en materia agraria y pesquera, que incluyen medidas y programas tan relevantes como el POSEI, principal línea de ayudas para compensar los sobrecostes intrínsecos a las particularidades de estas regiones como la lejanía, la insularidad y la fragmentación territorial.

En este sentido, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado que este encuentro pretende “cerrar filas y proteger el estatus de las Regiones Ultraperiféricas, la Política Agraria Común y la continuidad de herramientas fundamentales para nuestras economías como el POSEI”. “Compartimos desafíos, oportunidades y también una responsabilidad, la de defender el futuro de nuestros territorios dentro del proyecto europeo; por ello lideramos este foro, con el propósito de asegurar el apoyo de los tres Estados miembros y de los representantes en las distintas instituciones europeas, de cara a las decisiones que se adopten en los próximos meses sobre el presupuesto europeo”.

Mesas de diálogo

Horizonte RUP se vertebra sobre varias mesas de diálogo que tienen como objetivo principal establecer propuestas comunes desde los distintos agentes. Así, la jornada se iniciará con las intervenciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y los presidentes de Azores y Guayana, José Manuel Bolieiro y Gabriel Serville, respectivamente, tras las que está prevista la celebración de una segunda mesa, dirigida a abordar el papel del Parlamento Europeo en las negociaciones del MFP en defensa del sector primario de las RUP. Participarán el vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado de La Reunión, Younous Omarjee, además del eurodiputado de Azores, Paulo Do Naseimento Cabral, y los españoles Gabriel Mato, Juan Fernando López Aguilar y Oihane Agirregoitia.

Seguidamente, el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés Isidro, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano Martín, el representante de ASAJA en Bruselas, José María Castilla, y el miembro de la ejecutiva nacional de Coag Nacional, Francisco Javier Fatas Campillos, junto a representantes de APEB - Asprocan y el delegado general de Eurodom, Gérard Bally, expondrán la posición de las organizaciones profesionales agrarias y asociaciones de productores ante el nuevo marco presupuestario.

A continuación, intervendrán el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, el vicepresidente de Guayana, Thibault Lechat-Vega, y el secretario general de Agricultura y Pesca de Madeira, Nuno Maciel, quienes presentarán las propuestas que plantean cada uno de estos territorios para las futuras políticas europeas agrarias y pesqueras.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, junto a la ministra de Ultramar de Francia, Naima Moutchou, que intervendrá telemáticamente, y el Secretario de Estado de Pesca y Mar de Portugal, Salvador Malheiro, abordarán la posición de los tres Estados Miembros ante el planteamiento que está sobre la mesa para el próximo periodo de programación en el seno de la UE; y, finalmente, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, clausurará el evento.

Con esta cita, Canarias se sitúa como escenario principal de un debate estratégico para el futuro de estas zonas en un momento clave para la definición de las prioridades presupuestarias y sectoriales de la Unión Europea. El encuentro permitirá reforzar la interlocución entre los distintos niveles institucionales implicados y avanzar en una agenda y propuesta común que atienda las necesidades específicas de estos enclaves, aspectos en los que viene trabajando el Gobierno de Canarias de la mano del sector agrario y de la pesca desde el inicio de legislatura, y que se han visto reforzados desde julio de 2025 tras el anuncio de la Comisión Europea sobre el MFP 2028-34.