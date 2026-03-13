Canarias se prepara para recibir los Eurofighter: la Base Aérea de Gando moderniza su infraestructura eléctrica

Canarias se prepara para la llegada de los Eurofighter a la Base Aérea de Gando. La instalación militar ha iniciado los preparativos para recibir estos cazas, que arribarán a las Islas a lo largo de este año con el objetivo de modernizar la vigilancia del espacio aéreo y dotar al Archipiélago de capacidades de última generación, superando las actualmente ofrecidas por los F–18. En este sentido, el Ejército del Aire y del Espacio, según adelantó Infodefensa, ha puesto en marcha un proyecto centrado en la modernización eléctrica de la base. La actuación, que cuenta con una inversión de 12,7 millones de euros, se enfoca especialmente en la rehabilitación de la central eléctrica y del sistema de distribución energética de la instalación.

En un contexto en el que la defensa aérea adquiere una relevancia creciente, el Eurofighter se incorpora a la protección del espacio aéreo de Canarias para fortalecer el sistema de defensa del Archipiélago. Una actuación que toma especial relevancia si se tiene en cuenta la posición estratégica de las Islas, situadas en un punto clave entre Europa, África y América, que las convierte en un enclave fundamental para el control del tráfico aéreo y marítimo en el Atlántico. Este escenario demanda, entre otros elementos, tecnologías de alta exigencia. La llegada de este caza, tecnológicamente más avanzado que el F–18, requiere una actualización de las infraestructuras energéticas, especialmente para dar soporte a sensores y sistemas de apoyo críticos.

El proyecto

El proyecto contempla una renovación integral de la red de media tensión que abastece a toda la Base Aérea de Gando. Un paso clave para adaptar la instalación a las exigencias tecnológicas de los nuevos Eurofighter. La intervención se centrará especialmente en la central eléctrica, considerada el núcleo del sistema de distribución energética de la base, desde donde se alimentan los anillos de media tensión que conectan todas las áreas, tanto del sector norte como del sur.

Entre las primeras actuaciones destacan la sustitución de los transformadores actuales, con el objetivo de pasar de una tensión de 6 kilovatios a una configuración más potente de 20 kilovatios, capaz de soportar la mayor demanda de los sistemas de última generación. Además, el proyecto implicará una remodelación del espacio interior de la central y la actualización de las celdas eléctricas de distribución, garantizando una infraestructura más eficiente, segura y preparada para los retos tecnológicos del futuro.

La seguridad contra los incendios

Otro de los aspectos clave del proyecto es la seguridad contra incendios. Un factor crítico en instalaciones donde cualquier fallo podría comprometer operaciones estratégicas. La sala de grupos electrógenos se configurará como un sector independiente, protegido por elementos resistentes al fuego, lo que permitirá aislarla en caso de emergencia y garantizar el suministro eléctrico continuo. Esta medida no solo protege los equipos y la infraestructura, sino que también asegura que la base pueda mantener sus operaciones sin interrupciones, incluso frente a incidentes inesperados, reforzando así la resiliencia frente a posibles riesgos.

La modernización de la Base Aérea de Gando responde a un plan más amplio destinado a reforzar las capacidades de defensa de Canarias. Los F–18 que operan actualmente en la Isla están próximos al final de su ciclo operativo, lo que hace urgente su reemplazo. Para cubrir esta necesidad, España ha adquirido 20 cazas Eurofighter a Airbus Defence and Space. Un salto tecnológico que permitirá a la defensa canaria contar con aviones mucho más avanzados.