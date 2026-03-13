Canarias moviliza más de 1.300 millones para reorganizar la atención sociosanitaria hasta 2030

El Gobierno de Canarias ha aprobado la Estrategia de Atención Sociosanitaria de Canarias 2026-2030, un documento que fija el marco de planificación para mejorar la coordinación entre el sistema sanitario y los servicios sociales durante los próximos años. El plan contempla una inversión estimada de más de 1.326 millones de euros y busca avanzar hacia un modelo de atención más integrado y centrado en las personas

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, explicó durante la presentación que la estrategia pretende dar respuesta de forma conjunta a las necesidades sociales y sanitarias de colectivos especialmente vulnerables, como personas mayores, dependientes, con discapacidad o con enfermedades crónicas. “Esto nos permitirá avanzar hacia un modelo de atención integral que responda de forma conjunta a las necesidades sanitarias y sociales”, señaló Delgado.

El documento establece 66 acciones planificadas para los próximos cinco años, con un calendario progresivo de implantación y mecanismos de seguimiento y evaluación. Además, define diez áreas prioritarias de intervención, entre ellas la dependencia, la discapacidad, la cronicidad y fragilidad, los cuidados paliativos y de final de vida, las adicciones, la salud mental, la atención temprana o las enfermedades raras.

Más coordinación entre administraciones

Uno de los objetivos principales de la estrategia es mejorar la coordinación entre las distintas administraciones y servicios que intervienen en la atención sociosanitaria. Delgado explicó que el plan apuesta por reforzar el trabajo conjunto entre el Servicio Canario de Salud, los servicios sociales, los cabildos y los ayuntamientos, con el objetivo de facilitar una atención más integrada y eficaz.

En este sentido, destacó que se desarrollarán mecanismos de gobernanza y coordinación que permitirán compartir información y trabajar de forma conjunta en la gestión de los casos. “Con esta estrategia lo que vamos a conseguir es una mejor coordinación y una mejor atención a esa persona”, señaló la consejera.

El documento también prevé la implantación de herramientas digitales e interoperables que permitan compartir datos entre los sistemas sanitario y social, facilitando la planificación de recursos y la toma de decisiones.

Cambio hacia modelos comunitarios y domiciliarios

Otro de los ejes del plan es impulsar un cambio en el modelo de atención para priorizar la permanencia de las personas en su entorno habitual. Según explicó Delgado, el objetivo es favorecer la autonomía personal y evitar, en la medida de lo posible, la institucionalización. “Apostamos por un cambio de enfoque basado en modelos comunitarios y domiciliarios”, indicó.

En esta línea, la estrategia contempla reforzar servicios como la atención domiciliaria, la teleasistencia avanzada y los apoyos comunitarios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y facilitar que puedan seguir viviendo en su entorno.

Nuevas infraestructuras y más plazas

El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, explicó que el documento también aborda la planificación del tercer plan de infraestructuras sociosanitarias, destinado a ampliar la red de plazas y recursos asistenciales en el Archipiélago.

Candil señaló que uno de los retos del sistema sociosanitario es el envejecimiento de la población y el aumento de la cronicidad, lo que incrementa la demanda de cuidados de larga duración. “La esperanza de vida ha aumentado significativamente en las últimas décadas, lo que implica nuevos desafíos en términos de atención a la dependencia, la fragilidad y las enfermedades crónicas”, indicó.

Para afrontar esta situación, la estrategia contempla nuevas vías de financiación, entre ellas recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC) y fórmulas de colaboración público-privada.

Falta de profesionales en el sector

Otro de los desafíos que recoge el plan es la escasez de personal especializado en el ámbito sociosanitario. Candil recordó que el Ministerio de Derechos Sociales ha estimado que España necesitará alrededor de 500.000 profesionales en el sector de los cuidados en 2030, por lo que el Gobierno canario trabaja en medidas para impulsar la formación y mejorar la disponibilidad de trabajadores.

Entre las iniciativas previstas se encuentra la colaboración con el Servicio Canario de Empleo y el sistema de formación profesional para desarrollar nuevas titulaciones y acreditaciones adaptadas a las necesidades del sector. El viceconsejero también destacó la importancia de mejorar las condiciones laborales y salariales para hacer más atractivo este ámbito profesional.

Mejor seguimiento y calidad del sistema

La estrategia también incorpora medidas para reforzar la evaluación y el control de la calidad de los servicios sociosanitarios. Según explicó Candil, el objetivo es mejorar las herramientas de seguimiento y aumentar la transparencia del sistema, de forma que usuarios y familias puedan conocer mejor el funcionamiento de los centros y servicios.

Además, el plan impulsa la creación de sistemas de gestión del conocimiento y programas de investigación aplicada, en colaboración con universidades, para identificar buenas prácticas y mejorar la calidad de la atención.

Con este conjunto de medidas, el Gobierno de Canarias pretende reorganizar el sistema sociosanitario y adaptarlo a los cambios demográficos y sociales que afronta el Archipiélago en las próximas décadas.