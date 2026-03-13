Las becas estatales podrían beneficiar a casi 50.000 estudiantes canarios

El secretario general del PSOE de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, destacó esta mañana el impacto que tendrá en las islas la nueva convocatoria estatal de becas aprobada esta semana por el Consejo de Ministros. Según explicó, cerca de 50.000 estudiantes canarios podrán beneficiarse de estas ayudas, dentro de la que el expresidente autonómico clasificó como la mayor convocatoria de becas de la historia de España.

Torres subrayó que el sistema de becas constituye una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. «Las becas son el mejor instrumento para garantizar que ningún joven tenga que abandonar sus estudios por falta de recursos», afirmó. Además, recalcó que estas ayudas implican "un ejemplo de justicia social" para familias con menos recursos y, por ende, "igualdad para todos los estudiantes".

La convocatoria aprobada por el Gobierno central contempla una inversión de 2.559 millones de euros en todo el país, lo que consolida el mayor sistema de becas del sistema educativo español. Se trata además de la novena subida desde el año 2018, periodo en el que la financiación destinada a estas ayudas ha crecido un 83%, pasando de beneficiar a unos 780.000 estudiantes a cerca de un millón en la actualidad.

Impacto en Canarias

En el caso del Archipiélago, el líder socialista señaló que el incremento del presupuesto permitirá que la inversión en becas para estudiantes canarios alcance alrededor de 120 millones de euros, una cifra que contrasta con los 70 millones que se destinaban en 2018.

"Estamos hablando de un salto muy importante. En 2018 las becas estatales destinadas a estudiantes canarios rondaban los 70 millones euros y hoy pueden alcanzar los 120 millones", explicó Torres, quien consideró que esta evolución demuestra "el compromiso del Gobierno de España con la educación pública y con las familias de las islas".

A estas ayudas se suman otras líneas de apoyo educativo impulsadas por el Ejecutivo central. Entre ellas, el ministro recordó la dotación de 2,8 millones de euros para ayudas a libros de texto distribuidas entre las comunidades autónomas en función de criterios como el número de estudiantes o la tasa de pobreza.

Torres enmarcó estas políticas dentro de una estrategia más amplia de fortalecimiento del sistema educativo y del Estado de bienestar. Según indicó, Canarias ha recibido en los últimos años 1.273 millones de euros destinados a educación, pasando de 78 millones anuales en 2018 a unos 200 millones en la actualidad. Según el ministro, "cuando gobierna el PSOE, la educación pública se refuerza y las oportunidades llegan a más jóvenes".

Torres enmarcó estas políticas dentro de una estrategia más amplia de fortalecimiento del sistema educativo. "La educación es fundamental para una sociedad justa", afirmó.

Educación infantil de 0 a 3 años

Durante su intervención, el secretario general socialista también se refirió a la situación de la educación infantil en el Archipiélago y criticó la gestión del actual Ejecutivo Autonómico. Torres recordó que el Gobierno del Pacto de las Flores había impulsado un plan para ampliar la red pública de plazas de 0 a 3 años en Canarias.

"Todo se había dejado perfectamente estructurado y, de haber seguido el gobierno socialista, hoy tendríamos en las islas 3.900 plazas de cero a tres años en el conjunto del Archipiélago", afirmó. Sin embargo, según señaló, la actual legislatura ha frenado ese proyecto. "En estos momentos hay 1.200 plazas menos y lo lamentamos, porque esto también es una respuesta de la justicia social", afirmó.

Para Torres, la educación en los primeros años de vida es una herramienta clave para reducir desigualdades sociales y favorecer la conciliación familiar.

Universidades y financiación

El dirigente socialista también cuestionó la política del actual Gobierno de Canarias respecto a las universidades públicas. Según explicó, el Ejecutivo del Pacto de las Flores había acordado con los rectores un contrato programa que contemplaba aumentar la financiación universitaria hasta 2030. Ese acuerdo suponía 60 millones de euros adicionales respecto a la financiación de 2023, con el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema universitario público.

«Cerramos un acuerdo con los rectores que lo que hacía era implementar hasta el año 2030 cantidades económicas que suponían 60 millones de euros más», recordó. Sin embargo, lamentó que el actual Ejecutivo autonómico no haya mantenido ese compromiso. «El nuevo Gobierno de Canarias le dio la espalda a ese acuerdo y apenas han aumentado tres millones por año», afirmó.

El abandono escolar

Torres también alertó del incremento del abandono escolar en Canarias durante la actual legislatura. Según recordó, en 2022 el Archipiélago había logrado reducir esta tasa hasta el 11,7%, el dato más bajo registrado hasta ese momento. En la actualidad, sin embargo, la cifra se sitúa en torno al 16%, lo que vuelve a situar a Canarias entre las comunidades con mayor abandono educativo. «En estos momentos estamos en un 16%. Somos el farolillo rojo, junto con Murcia, que tiene mayor abandono escolar», advirtió.

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Para el dirigente socialista, estos datos evidencian la importancia de reforzar las políticas educativas y mantener las inversiones destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades.