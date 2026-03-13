Más de 2.000 personas dependientes murieron en Canarias en 2025 en lista de espera

Un total de 2.202 personas dependientes murieron en Canarias en 2025 sin resolución de grado o bien con el derecho reconocido pero pendientes de la prestación del servicio.

El año pasado aumentaron en 4.380 las personas desatendidas, situando la tasa de "limbo" en el 28,6%, la peor de todo el país, cuya media se sitúa en el 8,3%.

Canarias tuvo en 2025 a 2.472 personas a la espera de resolución, con lo que la lista aumentó en 22.023, lo que hace que su porcentaje de lista de espera sea del 27,79%, el más elevado del conjunto de España, cuya media se sitúa en el 11,1%.

Por contra, Canarias aumentó el número de personas atendidas en 20.807, un 46,21% más que en el ejercicio anterior, muy por encima del 10.45% de media del resto de comunidades autónomas.

Observatorio de la Dependencia

Todos estos datos figuran en el XXVI dictamen del Observatorio de la Dependencia, en el que Canarias figura en la octava posición junto a Asturias y Madrid con una calificación de 4,5 puntos, 0,3 décimas menos que en 2024.

Sobre la tasa de "limbo", el informe hace hincapié en que de seguir el ritmo de crecimiento interanual, Canarias tardaría seis años en atender a las 19.551 personas dependientes que se hallan en el limbo de la dependencia.

Prestaciones

En cuanto a las prestaciones, repara en el "fuerte incremento" de las mismas, 21.434 nuevas, de las cuales la mayor parte de las mismas se destinó a ayudas para cuidados familiares (37,4 %); y ayudas vinculadas a la prestación de servicios (38,5 %).

El porcentaje restante se distribuye en porcentajes negativos, donde el único que aumenta es el asistente personal con un 1 %.

Decrecieron la prevención (-26 %), la teleasistencia (-6 %), la ayuda a domicilio (-14 %), centro de día (-10 %), residencia (-6 %) y tasa de reposición en estos servicios (-10 %).

El Observatorio de la Dependencia indica asimismo que, a partir de los datos publicados por el IMSERSO (febrero‐diciembre de 2025), las prestaciones efectivas en Canarias experimentaron un "incremento moderado".

En concreto, los programas individualizados de atención (PIA) efectivos en Prevención y Promoción fueron 223 más; en teleasistencia se han registrado 1.067 más; 1.444 nuevas prestaciones vinculadas al servicio; 129 asistentes personales; la prestación residencial aumentó en 677 y los centros de día y de noche, en 267.

Asimismo, sobresale el aumento de los PIAS efectivos en la ayuda a cuidados familiares, que alcanzaron los 7.678. En contraste, decreció la ayuda a domicilio en -105.

Los costes directos del servicio de atención a la dependencia estimados por la gestión de las prestaciones y servicios durante el año 2025 se elevaron a un total de 344,81 millones de euros, de los cuales el 52,4% corrió a cuenta de la comunidad autónoma, el 29,5% de la Administración General del Estado y el 18,1 % del usuario.