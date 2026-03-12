Tres pacientes condenados por amenazar a sus médicos en Canarias: "Como a mi hijo le pase algo, no tienes isla para correr"

"Como a mi hijo le pase algo, no tienes isla para correr". Estas fueron las palabras que una paciente tinerfeña le profirió a su médico del centro de salud de Los Gladiolos en un violento episodio vivido el pasado Día de Reyes, el 6 de enero, en Tenerife. Entre gritos, la mujer vilipendió a su médico con insultos como "niñata", "chula" y "gafas de culo de vaso" mientras la amenazaba con buscarla "hasta debajo de las piedras" y al trabajo, después de que los profesionales del centro de salud decidieran bloquearle el paso al interior del edificio debido a su comportamiento. "Nadie me puede decir donde entro o no con mi hijo, estoy en la calle y hago lo que me da la gana", le replicó aireada.

Esta paciente es una de los tres condenados en el último año en la isla tras haber manifestado comportamientos violentos y amenazantes contra sanitarios. Las sentencias, hechas públicas por el Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, muestran que todos ellos tuvieron una actitud amenazante y alborotadora contra su médico que, a su vez, sufrió secuelas psicológicas debido al encontronazo.

Las agresiones se cronifican

Y es que las agresiones a los profesionales se han "cronificado" desde la pandemia. En Canarias en 2025 se produjeron 665 agresiones a sanitarios, un 22% más que el año anteiror, según los datos facilitados por el Servicio Canario de la Salud (SCS) al sindicato de enfermería Satse. Esto supone que este tipo de comportamientos están aumentando más rápido en las Islas que en el resto de España, donde este tipo de situaciones se han incrementado en un 8,7%

En este sentido, y por el Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, el Ministerio de Sanidad, en su informe anual sobre agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) correspondiente a 2025, ha advertido que el año pasado se registraron en toda España más de 18.500 agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud. Del total, según la Organización Médica Colegial (OMC), 879 se produjeron en médicos, que son los más afectados por esta tendencia.

De hecho, los facultativos son protagonistas del 34% de las agresiones registradas en España, seguidos del personal de enfermería (34%), los auxiliares de enfermería y adminsitrativos (14%, respectivamente) y celadores (4%).

Las agresiones ocurren tanto en hospitales como en centros de salud y servicios de urgencias, con predominio de los casos verbales (amenazas, insultos, descalificaciones…) aunque también son frecuentes los episodios de violencia física. La repetición de estos eventos contribuye a una sensación de miedo, estrés y desgaste emocional en los profesionales sanitarios.

Esta situación ha llevado a varias organizaciones profesinales, incluida la OMC, el Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife o el sindicato de Enfemería Satse, a reclamar tomar medidas para frenar la violencia los profesionales sanitarios. Una petición que, en el caso de las enfermeras, incluyen la creación de protocolos de seguridad, formación en gestión de conflictos de este tipo, asistencia jurídica y apoyo a los profesionales.

Multas de entre 100 y 240 euros

En los tres casos los jueces han dictaminado sentencia por un delito leve de amenazas o coacciones, lo que supone el pago de cuatro euros diarios durante los meses que el juez estime conveniente. En estos casos, dependiendo de los meses a los que se les condene, las multas varían entre los 100 y hasta los 240 euros.

En verano de 2025, una mujer acudió a su centro de salud en Güímar acabó teniendo un comportamiento "obstinado, maleducado, contumaz y altanero" que, según el auto judicial "rallaba la violencia". En este caso, tanto los testigos como ella misma admitieron que la denunciada "gritó y se mostró alterada".

El último de los condenados es un hombre que el 18 de febrero del año pasado, se enfrentó verbalmente con su médico del centro de salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, por "no estar de acuerdo con la asistencia médica prestada a su hijo". En dicho enfrentamiento, el paciente la calificó de "puta" y "asquerosa" y la amenazó diciéndole que se "preparara cuando saliera, que la iba a rajar". La situación no solo alteró el orden en el centro de salud, sino que también generó una situación de "desasosiego" en la médico afectada.

A mujeres y en centros de salud

Estos tres casos denunciados en Tenerife son un reflejo fidedigno de esta violenta realidad que atraviesa el sistema sanitario. Y es que los datos recopilados por el Ministerio de Sanidad y la OMC concluyen que la mayoría de las agresiones a sanitarios en España (la mitad) se producen en Atención Primaria, mientras que el perfil mayoritario de los agredidos son mujeres.

Según los datos de la OMC, las médicas sufren el 63,7% de las agresiones, mientras solo representan el 54,8% de la colegiación, dato que reafirma la tendencia al alza de una brecha que persiste. "Los datos también muestran una tendencia clara: el 81% de los médicos que han necesitado activar la cobertura por agresión son mujeres." ha explicado Alejandro Andreu, Presidente de la Fundación Mutual Médica.

Respecto a las causas de las agresiones, el informe publicado por el Ministerio de Sanidad señala que los motivos más frecuentes están relacionados con la atención recibida (29%), seguido de las demandas del propio usuario o paciente (28%) y de aquellas asociadas al acto sanitario o administrativo realizado (15%). En comparación con 2024, estas tres categorías muestran un ligero descenso —del 32% al 28% en el caso de las demandas del usuario, del 32% al 29% en la atención recibida y del 17% al 15% en el acto sanitario o administrativo—, lo que refleja una variación moderada en la distribución de los factores que desencadenan estos incidentes.

Las agresiones se producen principalmente en consultas y espacios de atención directa al paciente, seguidos de áreas de hospitalización y servicios de urgencias. Estos entornos concentran una mayor interacción con usuarios y acompañantes, lo que incrementa la exposición a situaciones conflictivas.