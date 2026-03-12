El sector del videojuego de Estados Unidos se interesa por el ecosistema de Canarias

Canarias participa en la feria de los videojuegos de San Francisco, GDC, evento de repercusión mundial y la feria más importante que se celebra en Estados Unidos. Proexca ha acudido para dar a conocer las ventajas que supone Canarias como región desarrolladora de esta industria así como para explicar de manera personalizada el ecosistema creciente que se está generando en las islas y que está dando tantos éxitos.

El interés por Canarias es notorio por parte de los inversores, desarrolladores, distribuidores y profesionales en general de esta industria. Tanto es así que la agenda de reuniones se ha duplicado durante los días que ha tenido lugar este evento, pasando a contar alrededor de 40 encuentros con los grandes desarrolladores de esta industria.

El sector del videojuego de EE.UU. se interesa por el ecosistema de Canarias / E. D.

Para el área de Invertir en Canarias de Proexca esta industria es prioritaria al haber sido declarada sector estratégico por parte del ejecutivo. En los últimos años el crecimiento mundial de estas empresas y su repercusión en la economía global es una realidad que se ha tenido en cuenta en la estrategia de internacionalización de la economía canaria.

Los cambios de este sector son notorios, en el encuentro GDC se ha puesto de manifiesto la vertiginosa necesidad de estar adaptados a los cambios inmediatos de esta industria. Y es que desde la primera edición de GDC en el año 1988, la transformación ha sido radical. Los videojuegos actuales requieren equipos multifuncionales, operaciones en vivo durante varios años, procesos de producción sofisticados y sólidas estrategias de comercialización.

En esta edición se ha seguido batiendo récords, contando con más de 30.000 asistentes, 1.000 ponentes y 700 sesiones prácticas en vivo, lo que demuestra el estado óptimo de salud por el que atraviesa esta industria.