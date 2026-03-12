Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenido por robar en casas de TenerifeTiempo en TenerifeEl Muñeco de Nieve recupera su narizFurgón usado para el consumo de drogas¿Danas en primavera?Despidos en Glovo
instagramlinkedin

El sector del videojuego de Estados Unidos se interesa por el ecosistema de Canarias

Proexca ha llevado a cabo más de 40 reuniones en el stand de la Canary Islands Games de la feria de San Francisco, GDC

El sector del videojuego de EE.UU. se interesa por el ecosistema de Canarias

El sector del videojuego de EE.UU. se interesa por el ecosistema de Canarias / E. D.

El Día

El Día

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias participa en la feria de los videojuegos de San Francisco, GDC, evento de repercusión mundial y la feria más importante que se celebra en Estados Unidos. Proexca ha acudido para dar a conocer las ventajas que supone Canarias como región desarrolladora de esta industria así como para explicar de manera personalizada el ecosistema creciente que se está generando en las islas y que está dando tantos éxitos.

El interés por Canarias es notorio por parte de los inversores, desarrolladores, distribuidores y profesionales en general de esta industria. Tanto es así que la agenda de reuniones se ha duplicado durante los días que ha tenido lugar este evento, pasando a contar alrededor de 40 encuentros con los grandes desarrolladores de esta industria.

El sector del videojuego de EE.UU. se interesa por el ecosistema de Canarias

El sector del videojuego de EE.UU. se interesa por el ecosistema de Canarias / E. D.

Para el área de Invertir en Canarias de Proexca esta industria es prioritaria al haber sido declarada sector estratégico por parte del ejecutivo. En los últimos años el crecimiento mundial de estas empresas y su repercusión en la economía global es una realidad que se ha tenido en cuenta en la estrategia de internacionalización de la economía canaria.

Los cambios de este sector son notorios, en el encuentro GDC se ha puesto de manifiesto la vertiginosa necesidad de estar adaptados a los cambios inmediatos de esta industria. Y es que desde la primera edición de GDC en el año 1988, la transformación ha sido radical. Los videojuegos actuales requieren equipos multifuncionales, operaciones en vivo durante varios años, procesos de producción sofisticados y sólidas estrategias de comercialización.

Noticias relacionadas

En esta edición se ha seguido batiendo récords, contando con más de 30.000 asistentes, 1.000 ponentes y 700 sesiones prácticas en vivo, lo que demuestra el estado óptimo de salud por el que atraviesa esta industria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Humberto Hernández (filólogo): «Los canarios nos sentimos cada día más satisfechos con nuestra modalidad lingüística»
  2. Una erupción ‘fría ’hace 312.000 años en Canarias logra una fosilización única en el mundo
  3. Ranking' retributivo del Gobierno de Canarias: 39 altos cargos ganan más que el presidente
  4. El Teide recupera fuerzas: las entrañas de Tenerife vibran con más de un centenar de pulsos sísmicos
  5. Así es el volcán de Enmedio: la estructura submarina entre Tenerife y Gran Canaria
  6. Los ‘sobresueldos’ del Gobierno de Canarias: 2,5 millones en dietas y 9.000 viajes
  7. El éxito de los ‘agroinfluencers’ canarios: 'La gente tiene que saber qué hay detrás de lo que se come
  8. Un cuarto de las tierras agrícolas canarias están en manos de mujeres

La edad media a la que se compra una vivienda ronda ya los 50 años en Canarias

La edad media a la que se compra una vivienda ronda ya los 50 años en Canarias

Canarias y Euskadi solicitan la convocatoria de la Conferencia de Presidentes ante la crisis derivada del conflicto en Irán

Canarias y Euskadi solicitan la convocatoria de la Conferencia de Presidentes ante la crisis derivada del conflicto en Irán

El BAM ‘Relámpago’ navega en aguas del Archipiélago por la seguridad marítima

El BAM ‘Relámpago’ navega en aguas del Archipiélago por la seguridad marítima

El sector del videojuego de Estados Unidos se interesa por el ecosistema de Canarias

El sector del videojuego de Estados Unidos se interesa por el ecosistema de Canarias

Más de 9.200 aspirantes optan este sábado a 299 plazas de auxiliar administrativo en Canarias

Más de 9.200 aspirantes optan este sábado a 299 plazas de auxiliar administrativo en Canarias

Los comités de empresa de Glovo, ante el ERE: "El lobo ya llegó, el lobo se quitó la careta"

Los comités de empresa de Glovo, ante el ERE: "El lobo ya llegó, el lobo se quitó la careta"

El PSOE acusa a Clavijo de tener a Canarias "patas arriba" y de echar balones fuera contra Sánchez y Torres

El PSOE acusa a Clavijo de tener a Canarias "patas arriba" y de echar balones fuera contra Sánchez y Torres

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Tracking Pixel Contents