El PSOE acusa a Clavijo de tener a Canarias "patas arriba" y de echar balones fuera contra Sánchez y Torres

Durante la tercera y última jornada del Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, destinada a la votación de las 184 propuestas de resolución de los grupos parlamentarios, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha realizado este jueves una dura crítica a la gestión del presidente Fernando Clavijo. Fierro afirmó que el actual Gobierno de Canarias es un "gobierno para que gobiernen otros", experto en eludir sus competencias y en "lanzar la pelota" de sus fracasos al Gobierno de España o al anterior Ejecutivo de Ángel Víctor Torres. Pero no solo al Estado, sino a los ayuntamientos y a otras administraciones para tapar lo que Fierro considera una "incapacidad manifiesta" de gestión y una "política de brazos caídos".

Canarias "patas arriba"

Fierro lamentó que, tras tres años de legislatura, el balance sea una Canarias "patas arriba" en prácticamente todos los sectores. Según la diputada, el Ejecutivo de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) se ha especializado en culpar sistemáticamente a Pedro Sánchez o a Ángel Víctor Torres de cualquier problema, ya sea en sede parlamentaria, comisiones o plenos. "Menos mal que solo fueron cuatro años [de gobierno de Torres], porque si llegan a ser 30 [de gobierno de CC], imagínense cómo estarían ustedes", ironizó la diputada ante la cámara.

En cuanto a los ayuntamientos, Fierro afirmó que el Gobierno ha ido "encajetando" a los ayuntamientos determinadas cuestiones de manera urgente, pero sin consenso y, sobre todo, sin medios para ejecutarlas.

Aseguró que, cuando algo falla debido a esa falta de recursos o de planificación, la respuesta del Ejecutivo de Clavijo es señalar que "la culpa es del ayuntamiento". Pone como ejemplo la política de vivienda, donde critica que se inste a los ayuntamientos a expropiar en lugar de ejercer una verdadera política regional

"Brazos caídos", con más ingresos

La portavoz socialista subrayó que esta actitud de "brazos caídos" es especialmente sangrante cuando el Gobierno posee mayores ingresos que nunca pero es incapaz de ejecutarlos.

"Es el gobierno con la peor ejecución presupuestaria de las últimas décadas", denunció Fierro, calificando de "indignidad" que se queden fondos en el cajón o se devuelvan recursos europeos mientras la ciudadanía sufre la precariedad.

Vivienda y Sanidad

En materia de vivienda, Fierro tachó de "fracaso total" la declaración de emergencia habitacional, señalando que los precios del alquiler no dejan de subir mientras el Gobierno se niega a aplicar límites de precios. Además, criticó que el Ejecutivo no aporte "ni un solo euro" al bono de alquiler joven, dependiendo exclusivamente de la financiación estatal.

Respecto a la sanidad, la portavoz denunció un "engaño masivo" con las listas de espera y un "colapso" en las urgencias de los principales hospitales, a pesar de contar con el mayor presupuesto de la historia. Acusó al Gobierno de Clavijo de favorecer la privatización encubierta, igualando a Canarias con la Comunidad de Madrid en el desvío de recursos al sector privado.

Pobreza y cesta de la compra

La diputada socialista también puso el foco en la contradicción de vivir un momento de récord turístico mientras la precariedad social aumenta. "En Canarias hay 560.000 personas en riesgo de pobreza; uno de cada cuatro canarios", recordó, denunciando que el Gobierno ha quitado deducciones fiscales a la clase trabajadora mientras "quitó los impuestos a los ricos".

Asimismo, criticó la inacción ante el encarecimiento del 40% de la cesta de la compra en los últimos cinco años, señalando que el Ejecutivo solo ofrece "humo" y propaganda en lugar de medidas concretas.

Volver al Gobierno

Fierro concluyó su intervención asegurando que el PSOE presenta propuestas "realistas y realizables" frente a un Gobierno que "mira hacia afuera para no mirar hacia adentro". "Canarias no es Coalición Canaria", sentenció, y reafirmó el compromiso socialista de volver a liderar una tierra con "justicia social" donde vivir no sea un privilegio.