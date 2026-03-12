Existen trayectorias profesionales que se construyen por azar y otras que responden a una vocación firme y sostenida en el tiempo. La de Rafael Estupiñán, CEO de Docencia y Multimedia Canarias, pertenece claramente al segundo grupo. Media vida dedicada a la formación para el empleo no es un eslogan, sino una descripción literal de un itinerario coherente que ha transitado con naturalidad desde la gestión pública hasta la dirección empresarial con el objetivo de mejorar las oportunidades laborales de las personas.

Durante más de quince años trabajó en la administración pública gestionando políticas activas de formación para el empleo. Pasó por distintos departamentos y conoció desde dentro el engranaje de un sistema complejo, donde cada convocatoria, cada programa y cada itinerario formativo tiene detrás historias reales de personas que buscan una oportunidad. Aquella etapa la compaginó durante varios años con la docencia universitaria, una experiencia que le permitió mantener el contacto directo con el aula y con el alumnado.

Rafael es licenciado en Ciencias Económicas y en Ciencias del Trabajo, y cursó el programa de Doctorado en Formación, Empleo y Desarrollo Regional. La coherencia entre el estudio y la profesión ha sido, según reconoce, una de las mayores fortalezas de su recorrido.

La inquietud por emprender desde el ámbito privado llevaba tiempo rondándole. Conocía bien las dificultades de un mercado competitivo, pero también detectaba nichos poco explorados y fórmulas que podían mejorar la eficacia de la formación profesional para el empleo. Así nació Docencia y Multimedia Canarias, con una idea clara: operar en Tenerife ofreciendo acciones formativas con compromiso de contratación, una modalidad aún poco conocida que garantiza la inserción laboral de al menos el 40% del alumnado que finaliza la formación. No se trataba solo de impartir cursos, sino de cerrar el círculo entre cualificación y empleo real.

A partir de ahí, la empresa amplió su radio de acción con las convocatorias clásicas dirigidas a personas desempleadas del Servicio Canario de Empleo y con líneas específicas para trabajadores ocupados. Hoy trabajan también con convocatorias estatales del Ministerio de Educación para certificados de profesionalidad y del SEPE para especialidades formativas de ámbito nacional.

Las acciones formativas que ofrecen son completamente gratuitas y subvencionadas por entidades públicas, tanto para personas desempleadas como ocupadas. Su catálogo abarca áreas con alta demanda como Administración y Finanzas, Comercio y Servicios a la Comunidad, además de una sólida oferta de idiomas, desde inglés hasta alemán y francés, con posibilidad de certificación oficial. A ello se suman especialidades tecnológicas como la metodología BIM Revit aplicada a la construcción y numerosos cursos del ámbito de la informática, un sector en permanente transformación.

El proceso de expansión territorial ha sido, en palabras de Estupiñán, “natural y evolutivo”. Tras consolidarse en Tenerife, la empresa abrió sede en Gran Canaria y, desde hace dos años, también en Madrid.

En paralelo, la trayectoria empresarial se vio reforzada con Proyectaempleo, que inició su actividad combinando formación y trabajo temporal, pero que tras la pandemia decidió centrarse exclusivamente en la formación profesional para el empleo. La crisis sanitaria se convirtió en una oportunidad para quienes ya estaban acreditados en teleformación. La apuesta previa por la modalidad online y el aula virtual permitió continuar la actividad y crecer. Actualmente, entre ambas empresas cuentan con siete centros de formación repartidos entre Canarias y Madrid. La incorporación decidida de la teleformación y del aula virtual ha facilitado el acceso a colectivos con mayores dificultades para la asistencia presencial, especialmente personas ocupadas y quienes asumen responsabilidades familiares.

Más allá de cifras y sedes, el CEO de Docencia y Multimedia Canarias insiste en una idea sencilla pero reveladora: es un auténtico lujo poder dedicarte profesionalmente a tu pasión. Los resultados no solo se miden en crecimiento empresarial, sino en miles de historias de inserción y mejora profesional que dan sentido a todo lo demás.