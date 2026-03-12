Grupo Cannauto refuerza su liderazgo en Canarias con el lanzamiento de Changan a través de Pelican Motor

El Grupo Canaauto, una de las compañías de referencia del sector de la automoción en Canarias, da un paso decisivo en su estrategia de crecimiento con la incorporación de Changan a su portfolio. El grupo ha sido nombrado Concesionario Oficial de este fabricante —uno de los grandes actores de la industria en China, con más de 160 años de trayectoria— y canaliza su llegada a las Islas a través de Pelican Motor, reforzando su apuesta por una movilidad de corte premium, conectada y orientada a la electrificación.

La marca aterriza en el Archipiélago con una propuesta clara: acercar tecnología inteligente y diseño de vanguardia a un público que demanda soluciones cada vez más eficientes y seguras. Bajo el concepto de “Tecnología y Sostenibilidad Humana”, Changan pone el foco en la innovación pensada desde el usuario, la seguridad proactiva y el avance de la movilidad eléctrica sostenible, una línea que conecta con la filosofía que Pelican Motor ha venido defendiendo con sus marcas británicas y que ahora proyecta hacia una nueva etapa.

Dos modelos para empezar: Deepal S05 y S07

El desembarco se produce con dos SUV 100% eléctricos de la familia Deepal, concebidos para combinar autonomía, digitalización y una experiencia de conducción avanzada.

El Deepal S05 abre la gama como un SUV compacto y versátil, especialmente pensado para el uso diario. Destaca por su eficiencia y por una autonomía de hasta 485 km (WLTP) en las versiones RWD Pro y Max. Su habitáculo apuesta por un enfoque minimalista, con tecnología intuitiva y conectada, diseñada para facilitar la conducción en entornos urbanos y responder a las necesidades reales de movilidad en las Islas.

Por su parte, el Deepal S07 se presenta como el buque insignia. Con un diseño desarrollado en Italia y un planteamiento claramente premium, ofrece una experiencia de “lujo tecnológico” con hasta 475 km de autonomía (WLTP) en sus versiones 100% eléctricas, además de carga rápida y un ecosistema digital avanzado que incorpora realidad aumentada en el salpicadero, reforzando la interacción con el vehículo y la asistencia a la conducción.

Tres puntos de venta en ubicaciones clave

Para asegurar una experiencia de cliente a la altura del lanzamiento, Changan Canarias contará desde el inicio con tres ubicaciones estratégicas en el Archipiélago:

Gran Canaria: Calle Diego Vega Sarmiento, 60 (Zona Industrial de Miller Bajo).

Tenerife (Sede principal): Calle Las Industrias, 14 (Taco, La Laguna).

Tenerife (Norte): Carretera TF-5, Km 32 (La Orotava).

Con esta incorporación, Grupo Canaauto amplía su oferta con una marca que llega para jugar un papel protagonista en el avance de la movilidad eléctrica y refuerza a Pelican Motor como una plataforma clave para introducir en Canarias productos de nueva generación, con un enfoque claro en tecnología, diseño y sostenibilidad.