El extraño caso del doctor Chano y miss Fierro

Este jueves la oposición (socialdemócratas, nacionalistas desnortados y fachas) decidieron prolongar el debate del estado de la nacionalidad un día más. Quien lo hizo más decidida e intensamente fue el PSOE. Lo suyo es que durante el tercer día del pleno los grupos parlamentarios defiendan voten las propuestas de resolución presentadas, que se deben haber registrado en la Cámara el día anterior. Una propuesta de resolución es una hermana tonta pero más solemne de una proposición no de ley.

Las propuestas de resolución piden a la Cámara que se posicione sobre esto o aquello o instan al Gobierno ha adoptar medidas, programas o políticas concretas. Para ser sincero en los últimos diez o quince años el debate sobre las propuestas de resolución se ha desnaturalizado cada vez más. Pero, con la misma sinceridad, jamás como este jueves se había llegado a semejante travestismo parlamentario, abriéndose de nuevo un debate general sobre la acción del Ejecutivo.

Fue Nira Fierro, presidenta del grupo socialista y secretaria de Organización del PSOE, quien mandó al infierno las propuestas de resolución de su grupo para arremeter contra el Gobierno autónomo en una intervención cuajada de eslóganes, devastaciones, aspavientos y oriflamas. En todo su sermón apocalíptico solo se refirió en dos ocasiones – y genéricamente – a las propuestas de resolución de su grupo parlamentario, lo que no demuestra, desde luego, un particular respeto por el trabajo de sus compañeros.

Como dijo más tarde en su intervención la diputada de CC Socorro Beato, la diatriba enamorada de sí misma de la señora Fierro fue más el fruto de un afán de notoriedad personal que una iniciativa eficaz para transmitir las propuestas socialistas. “¿Con qué debemos quedarnos, con la mano tendida a la colaboración que nos ofreció el martes el señor Franquis o con el discurso destructivo de la señora Fierro sobre una Canarias que no existe?”, interpeló Beato a la oposición socialista. Ciertamente, se me antoja una pregunta retórica.

El portavoz del PSOE en el Parlamento canario, Sebastián Franquis. / Andrés Gutiérrez

Un poco de coherencia, por favor

Los grupos parlamentarios están obligados a presentar y defender una posición coherente. Si no es así, el parlamentarismo termina colindando con el circo, y a eso se dedicó Nira Fierro: a montar una carpa para presentarse ante su público como la más socialista de las socialistas entre los verdaderos socialistas.

En un momento como este, en una situación regional, nacional e internacional peligrosa, inestable, delicada y llena de retos, la diputada se olvidó de cualquier consenso para repetir varias veces que los socialistas volverán al Gobierno. ¿Y por qué volverán al Gobierno? Porque el PSOE siempre está con la mayoría. Es pasmoso. ¿Fierro cree seriamente que esas insustanciales paparruchas mueven un solo voto? ¿Qué repetir una y otra vez que el PSOE representa la mayoría social conseguirá un día mágicamente que la mayoría social esté representada por el PSOE? ¿Qué el PSOE es el mejor agente transformador de Canarias porque lo declara objetivamente la secretaria de Organización del PSOE de Canarias?

Francamente, resulta inverosímil que Fierro no sepa que la única oportunidad que tiene el PSOE de volver al poder pasa por un acuerdo con CC, es decir, con aquellos a los que trata casi como delincuentes un pleno tras otro. Las propuestas del partido fueron obviadas por su secretaria de Organización, que sin duda podría ganar un torneo de debate en tercero de Ciencias Políticas, pero no transmitir un discurso político en un parlamento integrado por personas más o menos adultas.

El grupo parlamentario socialista, por supuesto, es uno solo, pero está empezando a gestarse una situación confusa con una estrategia no plenamente compartida. El extraño caso del doctor Chano y miss Fierro: el primero duro y crítico pero dialogante y pactista, la segunda convencida entre la chifladura y la mala fe de que el PSOE conseguirá 36 diputados en mayo de 2027.

El portavoz del grupo Socialista, Sebastián Franquis, interviene en la primera jornada del debate sobre la nacionalidad canaria que se celebra este martes en el Parlamento de Canarias. / Ramón de la Rocha / EFE

Populismo semibolchevique

Carmen Hernández mantuvo una tónica similar, pero acompañó las críticas con la exposición o al menos alusión a las propuestas de resolución presentadas por Nueva Canarias. Hernández no pudo eludir ejemplos maravillosos del populismo semibolchevique que le hacen tanta gracia. Verbigracia: “Las manos y espaldas de las camareras de piso se deterioran a medida que van aumentando los beneficios de la patronal turística”. O esta: “Los que aplauden con las orejas a este Gobierno son los millonarios a los que Clavijo y sus amigos han perdonado el Impuesto de Sucesiones”.

La señora Hernández debe suponer que tenemos tantos ricachones en Canarias que todos los días mueren, al menos, media docena de millonarios isleños. Al final todo resulta un tanto penoso porque, por supuesto, ni a Carmen Hernández le parecen serias estas cínicas cancaburradas.

Vox volvió a llamar idiota al Gobierno y a la oposición por no responder y aprobar sus maravillosas medidas contra la inmigración de moros y negros o a favor de las mujeres que abortan cuando realmente no quieren hacerlo, o acabar con la burocracia entre los agricultores o desterrar a las tinieblas exteriores las matemáticas de género y demás ensaladas de obsesiones putrefactas que esta buena gente lleva en la caja craneana.

Aprobadas 67 propuestas de resolución

Finalmente y después de las negociaciones y estertores de rigor fueron aprobadas por el pleno 67 propuestas de resolución: cuarenta y seis de los grupos que integran la mayoría parlamentaria, trece de Nueva Canarias, cuatro del PSOE y hasta cuatro de Vox, que la ultraderecha también tiene su corazoncito, del que tristemente no pueden elegir el color. El lector puede preguntarse, legítimamente, que influencia pueden tener ya no las propuestas rechazadas, sino las admitidas. Pues absolutamente ninguna. Es una danza parlamentaria que se baila con cierto aburrimiento y creciente desgana, pero muy formalmente.

Este jueves ya no quedaba ni un solo periodista, ni una cámara de televisión, ni un equipo de radio en el salón de plenos. Apenas hacíamos guardia los dos o tres periodistas que acudimos a estos melancólicos aquelarres de la democracia representativa.

Con motivo del gran debate la presidenta del Parlamento, doña Astrid Pérez, había tirado la casa por la ventana para ofrecer un servicio de bebidas y comidas frías y clientes servidas amablemente por un camarero y todo, con un ayudante a un lado y varias mesitas y servilletas de tres capas y lo que usted quiera. ¿Azúcar, sacarina, estevia? Hasta brochetas de frutas habían puesto en bandejitas cuconas. Quizás por despiste montaron ese abundante tenderete también el jueves, el último día del pleno, cuando allá arriba, junto al gallinero de la prensa, no quedaba casi nadie. Podías contar más dulces, bocadillos y brochetas que resoluciones aprobadas. Y como ocurre las propuestas de resolución, a saber dónde meten el papeo al final.