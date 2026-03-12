Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Atlas News

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

  1. Humberto Hernández (filólogo): «Los canarios nos sentimos cada día más satisfechos con nuestra modalidad lingüística»
  2. Una erupción ‘fría ’hace 312.000 años en Canarias logra una fosilización única en el mundo
  3. Ranking' retributivo del Gobierno de Canarias: 39 altos cargos ganan más que el presidente
  4. El Teide recupera fuerzas: las entrañas de Tenerife vibran con más de un centenar de pulsos sísmicos
  5. Así es el volcán de Enmedio: la estructura submarina entre Tenerife y Gran Canaria
  6. Los ‘sobresueldos’ del Gobierno de Canarias: 2,5 millones en dietas y 9.000 viajes
  7. El éxito de los ‘agroinfluencers’ canarios: 'La gente tiene que saber qué hay detrás de lo que se come
  8. Un cuarto de las tierras agrícolas canarias están en manos de mujeres

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El tráfico internacional subió un 2,1% en los aeropuertos de Canarias durante febrero de 2026

DIRECTO | Sigue en directo la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria

El PSOE acusa a Clavijo de tener a Canarias "patas arriba" y de echar balones fuera contra Sánchez y Torres

Los mandos de la Policía Canaria investigados por acoso a una agente: "Las chicas son el eslabón débil"

Canarias y Euskadi solicitan la convocatoria de la Conferencia de Presidentes ante la crisis derivada del conflicto en Irán

Grupo Cannauto refuerza su liderazgo en Canarias con el lanzamiento de Changan a través de Pelican Motor

Ayuda de hasta 900 euros al mes y grado III+: la dependencia canaria se ajusta a las exigencias estatales

