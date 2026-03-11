El viaje del papa León XIV a Canarias: más visitantes y aumento en la ocupación hotelera

A poco menos de tres meses de la visita del papa León XIV a Canarias, el sector hotelero prevé un aumento de visitantes durante esas fechas. El viaje del pontífice, que incluirá paradas en Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria, anticipa un incremento en las reservas hoteleras, con un impacto especialmente positivo para el Archipiélago. El papa llegará a Gran Canaria el 11 de junio y, al día siguiente, viernes 12, se trasladará a la isla de Tenerife. Estas fechas coinciden con la temporada baja turística en la Comunidad Autónoma. Una circunstancia que el sector celebra por el impulso que puede suponer para la ocupación hotelera.

El desplazamiento, que representa su primer viaje al país desde el inicio de su pontificado, ha generado expectativas al alza en el sector turístico ante la llegada de delegaciones oficiales, equipos de seguridad, medios de comunicación y visitantes. En el caso de las Islas, ya de por sí un destino turístico consolidado, la visita del papa contribuirá "a ocupar la totalidad de camas disponibles en la ciudad, tanto en hoteles como en apartamentos y viviendas vacacionales", subraya el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José Mañaricua, quien subraya además que la visita del pontífice constituye un "fenómeno de masas".

Las previsiones apuntan a que muchos visitantes se alojarán en los hoteles del sur de la Isla. Eso sí. Desde el sector hotelero reconocen que, por el momento, no se ha registrado un pico especialmente llamativo en las reservas, pero "a medida que se acerquen las fechas, se notará un aumento", subraya el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal.

El caso de Madrid y Barcelona

En el caso de Madrid, la llegada de visitantes de otros países coincidirá, además, con otro fenómeno de masas: el concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny. El artista, que acumula millones de seguidores, actuará en la capital en diversas fechas de junio que coinciden con los días que el papa estará en España. Si la actuación de Bad Bunny genera un despliegue poco habitual incluso para grandes estrellas internacionales, la visita del pontífice supondrá un despliegue aún más amplio y coordinado, con medidas de seguridad excepcionales y la movilización de delegaciones oficiales, medios de comunicación y miles de fieles provenientes de todo el mundo. La realidad potenciará la demanda de alojamientos turísticos en todas las categorías, desde hoteles de lujo hasta apartamentos y viviendas vacacionales, ofreciendo al sector una oportunidad para maximizar la ocupación y la rentabilidad durante esas fechas.

A ello se suma que la presencia del pontífice en las grandes ciudades diversificará los flujos de visitantes, y muchos optarán por trasladarse a las capitales para presenciar su llegada. No obstante, subraya Marichal, la visita de León XIV "trasciende las propias fronteras" y genera un escenario en el que numerosos viajeros que ya tenían previsto visitar Canarias durante sus vacaciones —más orientadas al turismo convencional— aprovecharán la ocasión para combinar ocio con la oportunidad de participar en este acontecimiento.

Los precios

A diferencia de Canarias, en la Península el evento coincide con la temporada alta de turismo. Aun así, las Islas —que cuentan con una capacidad alojativa suficiente para absorber un acontecimiento de esta magnitud— enfrentan, según Mañaricua, un desafío logístico: si un gran número de visitantes se hospeda en el sur, las administraciones deberán prestar especial atención para evitar la saturación de la autovía.

Otro desafío será el aumento de los precios. Esta situación se percibirá especialmente en los casos en que los visitantes decidan alojarse en hoteles por una o dos noches, lo que limita la disponibilidad para estancias más largas. El incremento, indica Marichal, dependerá en gran medida del volumen de personas que estén buscando alojamiento en esas fechas y deseen participar en la visita del pontífice.

Con respecto a la visita, responsables de la Secretaría de Estado del Vaticano ya se han desplazado tanto a Gran Canaria como a Tenerife para ultimar los preparativos de la que será la primera visita de un pontífice a las Islas. Entre los visitantes se encontraban el jefe de Seguridad, un capitán de la Guardia Suiza, un jefe de protocolo y un responsable de medios. Durante su estancia, recorrieron la capital, la catedral, Vegueta, el estadio Gran Canaria y el puerto de Arguineguín, todos ellos escenarios previstos para la organización de actos públicos.