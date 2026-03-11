No al menú 'halal': Olé a la "carnicería tradicional española"

El Parlamento de Canarias encara mañana jueves la fase final del Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria con la votación de 184 propuestas de resolución, registradas en el mediodía de hoy miércoles en el Parlamento regional.

Las proposiciones son de lo más variopintas: desde la exigencia de realizar pruebas en la «cresta ilíaca» a inmigrantes para determinar su edad o el ‘no’ a los menús ‘halal’ (ambas de Vox), hasta la petición de un estatuto de neutralidad militar para las islas (NC), la puesta en marcha de un Observatorio de la Productividad y Competitividad (PSOE), o la creación de un sistema de «urgencias veterinarias 24 horas» al estilo de las farmacias de guardia (los grupos que sustentan el Gobierno).

184 propuestas de resolución

El registro de las 184 propuestas de resolución no es casual: los partidos han hecho uso de su derecho de presentar el máximo permitido de 46 propuestas por grupo.

No obstante, las formaciones que sustentan el Gobierno (CC, PP, ASG y AHI) registraron las propuestas de forma conjunta. Entre sus 46 iniciativas se muestran muy exigentes con el Estado, y reclaman el ‘decreto Canarias’ o la transferencia efectiva de las competencias de costas y la cogestión de aeropuertos.

Ley de Bienestar Animal

Como curiosidades, los grupos del Gobierno plantean al Ejecutivo canario que inste al Estado a la inclusión de una nueva disposición en la Ley de Bienestar Animal que garantice «los servicios veterinarios de urgencia y de guardia 24 horas», coordinados con los colegios profesionales.

Propuestas socialistas

Los socialistas presentan sus 46 propuestas con un tono crítico hacia el actual pacto de Gobierno, al que acusan de «fraude electoral» por no bajar el IGIC. Además, defienden la gestión de Pedro Sánchez instando al Gobierno regional a aceptar la propuesta de modelo de financiación estatal que, dicen, otorgaría a las islas 1.111 millones adicionales.

Entre sus iniciativas, demandan asimismo que el Gobierno de Canarias ponga en marcha un Observatorio de la Productividad y Competitividad, para orientar políticas públicas que impulsen un crecimiento más eficiente, innovador y sostenible. Vivienda

En vivienda, abogan por abandonar las políticas «liberalizadoras y adoptar una perspectiva interventora del mercado» .

Nueva Canarias

El grupo Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) agota también sus 46 resoluciones. Proponen que Canarias sea una «plataforma de paz» mediante un "estatuto de neutralidad" que impida la instalación de bases militares ofensivas.

NC -BC dedica parte de sus propuestas a la política exterior, pidiendo el referéndum para el Sáhara Occidental, condenan las intervenciones de Estados Unidos en Venezuela e instan a crear una partida de ocho millones de euros en ayuda humanitaria para Cuba.

No al menú 'halal'

Con sus 46 propuestas, Vox presenta el programa más disruptivo. Exigen radiografías de la «cresta ilíaca» para determinar fielmente la edad de los menores inmigrantes y evitar fraudes. En el ámbito energético, rompen el tabú nuclear pidiendo estudiar la viabilidad de reactores modulares pequeños en las islas. Pero, es más, piden rechazar explícitamente el menú ‘halal’, un «sello extranjero», islámico, cuya expansión debe combatirse promoviendo la «carnicería tradicional española».