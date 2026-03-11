Hospiten pone en marcha la XI edición de su campaña gratuita para la prevención y detección del cáncer de colon

Hospiten lanza la XI edición de su campaña anual gratuita para la prevención y detección del cáncer de colon. Con motivo de la celebración del Día Internacional del Cáncer de Colon, que tiene lugar el 31 de marzo, la red hospitalaria realizará un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH) gratuito a personas mayores de 45 años, con la finalidad de concienciar sobre la importancia de una pronta detección del cáncer de colon.

Para llevar a cabo la iniciativa, Hospiten realizará pruebas de detección de sangre oculta en heces en sus hospitales de España, los días 25 y 26 de marzo. Las personas interesadas podrán solicitar su cita a través del sistema de cita online o mediante la app de Hospiten, antes del 20 de marzo. El día de la cita deberán acudir al centro elegido en el horario asignado para entregar sus dos muestras, que posteriormente serán analizadas en el laboratorio.

Con motivo del lanzamiento de una nueva edición de la campaña, la Dra. Katherine Bustamante, especialista en Aparato Digestivo del Hospital Universitario Hospiten Bellevue, recuerda que la detección temprana es clave, la probabilidad de supervivencia puede multiplicarse por seis cuando el diagnóstico se realiza a tiempo, y hasta un 90% de los casos pueden curarse si se identifican en fases iniciales. “La prevención sigue siendo nuestra mejor herramienta. Un simple test puede marcar la diferencia entre un tratamiento complejo y una intervención temprana con altas probabilidades de éxito”, subraya.

El test permite detectar pólipos de cierto tamaño y está dirigido a personas sin síntomas digestivos evidentes, como sangre visible en las heces, dolor abdominal o alteraciones recientes del ritmo intestinal. La prueba consiste en recoger una pequeña muestra de heces que posteriormente se analiza mediante técnicas inmunológicas para detectar sangre no perceptible a simple vista. En aquellos casos en los que existen síntomas recientes o antecedentes familiares de cáncer de colon, suele recomendarse la realización de una colonoscopia para completar el estudio.

Hospiten busca concienciar a la población sobre la importancia de acudir al especialista y someterse a pruebas que faciliten un diagnóstico temprano. Asimismo, anima a todas las personas interesadas a participar en esta campaña preventiva.

