El español en el mapa musical contemporáneo: de la tendencia a la consolidación global, un análisis en el marco de los Premios Dial

La música en español está de moda. El año 2023 fue el que marcó el punto de inflexión para el éxito de la industria que lleva acento castellano y, desde entonces, YouTube se ha convertido en la plataforma por excelencia para esta industria. Estas fueron algunas de las conclusiones extraídas de la Conferencia Dial que se desarrolló en la mañana de este miércoles 11 de marzo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna (ULL) como parte de la programación de la XXX edición de la gala de entrega de los Premios Dial, que se celebra este jueves 12 de marzo en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Durante la mañana, además de la presentación del estudio El español en el mapa musical contemporáneo, la banda Amaral protagonizó un coloquio junto a los alumnos de Periodismo de la ULL y llamaron la atención sobre la necesidad de conservación de la radio, que es una de las pocas plataformas capaces de conservar el factor humano en una época en la que la tecnología no solo marca lo que el público debe escuchar sino que además se está encargando de generar nueva música.

La cantante Eva Amaral reconoció que en la década de 1990, cuando su banda aún no era demasiado conocida en España, «nos dieron negativas en varias salas de Madrid porque no cantábamos en inglés. Era el momento en el que triunfaban muchos grupos españoles que cantaban en inglés». La música aseguró que «se generó un poco de tontería en ese tiempo» e insistió en que «es más importante el mensaje que el idioma». En esa línea, su compañero Juan Aguirre dijo que, «cuando una melodía me llama la atención, me da igual en qué idioma esté escrito el tema».

La radio

Hablaron, además, del papel fundamental que puede jugar la radio y desvelaron cómo sería la suya si fuera ideal. En la de Juan Aguirre «debería mezclarse un poco de todo, porque cada día me gustan cosas más distintas». Su compañera, Eva Amaral, añadió que «estamos consumiendo arte y música muy rápido y parece que ese tren va a terminar estrellándose, por lo que me gustaría que la radio estuviera ahí para poder volver a saborear la música».

Amaral durante la Conferencia Dial. / Arturo Jiménez

En este coloquio, estuvieron acompañados también por el director de las cadenas musicales de PRISA Media, Vicent Argudo, y por la vicerrectora de Cultura de la ULL, Isabel Karely León, quienes también insistieron en la necesidad de que la radio no pierda su esencia humana.

Tenerife, epicentro

La Doctora Lourdes Moreno intervino con su comunicación El español en el mapa musical contemporáneo: de la tendencia a la consolidación global en EEUU y España (202-2025) y tuvo palabras para la sede de la gala de entrega de los Premios Dial. «En Tenerife existen artistas con grandes trayectorias y no creo que se deba considerar la periferia de la música, sino que ha sido el epicentro porque es un puente entre las corrientes latinoamericanas y europeas».

Así, durante su intervención, como no podía ser de otro modo, el cantante canario Quevedo también salió a relucir en varias ocasiones puesto que se ha convertido, en palabras de Moreno, en «uno de los grandes hitos latinos» de los últimos tiempos. «Ha sabido jugar con las grandes reglas de la industria», resumió la experta quien recordó que el grancanario forma parte del billion club de Spotify y que ha sabido «pasar a formar parte de la industria desde la periferia».

Más allá del 'boom'

Precisó que, aunque YouTube es la plataforma más destacada para la música en español, también es la más frágil al éxito porque tiene una gran volatilidad y en ella existe mucha rotación, y los sonidos urbanos son los que más están apareciendo. Morales afirmó que el éxito de la música es español «no un boom» puesto que esta industria ya ha sabido hacerse un hueco entre el público anglosajón, aportando sus propias normas y «la pregunta ahora es quién va a liderar esa tendencia».

En mitad de este panorama, las colaboraciones se han convertido en una baza importante dentro de la música en español, sobre todo en lo relacionado con los artistas latinos. En este sentido, Moreno nombró algunos casos de éxito como La tortura, de Shakira y Alejandro Sanz, que se ha convertido en un auténtico caballo de Troya y ha demostrado cómo el pop y la música latina han sabido hibridarse y crear dinámicas muy diferentes.

Hitos

Durante su intervención, habló de otros los hitos de la industria de la música en español de los últimos años, como la salida de los premios Grammy Latinos de Estados Unidos, cuando en 2023 se celebraron por primera vez en otra sede, en este caso en Sevilla. «Aquello marcó un antes y un después en la proyección de la industria latina», que en los últimos años ha conquistado el streaming mundial.

Es un hecho que, históricamente, la música en español es hegemónica en España y, poco a poco, va tomando importancia en el resto del mundo. Los temas cantados en la lengua de Cervantes son los más exitosos en plataformas como YouTube, que es la más permeable al español. No en vano, una quinta parte de los grandes éxitos en esta plataforma son en español. Mientras que Spotify está consolidando catálogos en este idioma, Apple Music se sitúa como la plataforma más lenta en cuanto a este cambio de tendencia.

Caducidad

Con todo, en los últimos años, son menos los artistas que copan los primeros puestos de las listas de los más escuchados pero acceden a ellas con una mayor cantidad de canciones, que están triunfando al convertirse en un auténtico fenómeno simbólico. Las jerarquías de visibilidad las establecen en la actualidad dos tipos de artistas: las grandes estrellas y otros más pequeños que presentan un catálogo más completo. Pero, en cualquier caso, la caducidad de las canciones ha variado mucho con el paso de los años y, mientras que antes un tema podía tener ocho meses de vida, en la actualidad no supera las 43 semanas y, de hecho, la recomendación está en lanzar un nuevo tema cada mes y medio.