En Directo
DIRECTO | Sigue en directo la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria
Clavijo abre el último año de la legislatura con la vivienda, la inmigración y la crisis de los servicios públicos en el centro del debate
El Parlamento de Canarias celebra este 11 de marzo la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, tras una primera jornada dividida en dos sesiones en la que el presidente Fernando Clavijo defendió el “modo canario”, apeló a la unidad de los grupos para afrontar los principales retos del Archipiélago y repasó las prioridades de su Gobierno en financiación, vivienda, empleo, dependencia y universidades.
Europa Press
NC-BC defiende su nacionalismo "activo" ante un gobierno "desarrollista" que renuncia al autogobierno
El portavoz del Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, ha acusado al Gobierno regional, liderado por Fernando Clavijo (CC), de dirigir las islas "de espaldas a la realidad", según habría quedado "constatado", a su juicio, en el discurso del presidente en el Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria.
Andrea Saavedra
Franquis: "Canarias no es una comunidad pobre, es una comunidad mal gobernada"
Crítica y mano tendida. El portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, aprovechó su turno en el Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria para cargar contra la gestión del Gobierno autonómico presidido por Fernando Clavijo, pero también se mostró dispuesto a dialogar para hacer frente a los grandes retos del futuro. "Canarias no es una comunidad pobre, es una comunidad mal gobernada", defendió el socialista en la primera parte de su intervención, que estuvo marcada por las fuertes críticas a la visión "irreal" que el Ejecutivo tiene del Archipiélago.
Europa Press
Clavijo dice que "las cosas van mucho mejor" en Canarias y reclama "unidad" al PSOE para los retos de las islas
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este martes que "las cosas van mucho mejor" en Canarias y ha vuelto a pedir "unidad" a los socialistas para cerrar acuerdos con "solvencia" sobre los retos que tiene Canarias en los próximos años.
Europa Press
El PSOE acusa a Clavijo de liderar el "gobierno más caro" de Canarias con "3.349 millones sin ejecutar"
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias, Sebastian Franquis, ha afeado este martes que el actual Gobierno de Canarias sea el Ejecutivo "más caro de la historia en las islas", que están "malgobernadas" por una gestión autonómica que habría dejado sin ejecutar unos 3.349 millones de euros.
El presidente respondió al diputado de Nueva Canarias, Luis Campos: “Continuamente habla de que gobernamos para los poderosos. Sin embargo, el Gobierno anterior se reunió con las patronales turísticas para no pagar el IVI durante la pandemia”.
Campos a Clavijo: “Nos hubiese tenido al lado del decreto canario, pero usted lo ha convertido en una herramienta de propaganda”.
En su tiempo de réplica, Luis Campos criticó al presidente: “Va a comparar el momento de mayor llegada de turistas, justo cuando había en 2021 un volcán, para comparar la pobreza en las Islas”.
“Nunca prometimos solucionar el problema de la vivienda en cuatro años. Es un problema difícil y estamos interviniendo en todas las partes. Le pedimos al Estado que también lo haga”, aseguró Fernando Clavijo.
Clavijo respondió a Campos: “Nueva Canarias no forma parte de este Gobierno, por lo que no tiene que decirme que acepte sus tesis en vivienda. Usted está en la oposición, nosotros gobernamos”. Añadió que el Ejecutivo no ha dejado de ejecutar fondos "es gasto comprometido"
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, respondió al diputado de Nueva Canarias, Luis Campos: “Debí explicarme mal esta mañana, no hablé de una Canarias idílica, pero no me puede negar que los datos son los más bajos de la serie histórica”.
Clavijo reconoció que los números no son totalmente satisfactorios, ya que uno de cada cuatro canarios está en riesgo de pobreza, pero subrayó que la política fiscal del Gobierno está permitiendo que las familias tengan mayor renta.
