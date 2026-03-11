Secciones

DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria | 11/03/26

DIRECTO | Debate Estado de la Nacionalidad Canaria | 11/03/26

Informativos Tvc

Santa Cruz de Tenerife
Por segundo día, se reanuda el Debate de Estado de la Nacionalidad Canaria 2026. En esta segunda jornada, tras escuchar al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y a los grupos parlamentarios socialista, Nueva Canarias-Bloque Canarista y Vox, será el turno de las intervenciones del Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Socialista Gomera, Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.

