Caracolas interpretará 'Matria' en los Realejos este viernes

El grupo Caracolas representará su proyecto etnomusical Matria este viernes, 13 de marzo, en el Teatro Cine Realejos, a las 20:30 horas. "Hacemos un viaje al pasado de nuestras abuelas canarias", explica Nuria Hernández González, directora de la agrupación.

Esta obra está formada por un repertorio de historias que, según explica su promotora, varía en cada función. En esta actuación, el conjunto musical interpretará, por primera vez, la canción Roseteras. Una composición melódica que versa sobre la vida de un grupo de mujeres canarias de entre 60 y 104 años. En concreto, esta canción está basada en la roseta, la técnica artesanal de encaje de aguja tradicional empleada en el Archipiélago. Parte de la letra de la canción cuenta la historia de una mujer centenaria que aprendió esta labor "con su abuela". Un relato que, por tanto, se remonta "casi 200 años atrás", comenta Hernández.

"Esta obra es un mapa musical del pasado para poder vivirlo y sentirlo en el presente", recalca la portavoz, y hace especial hincapié en "no olvidar lo que ocurrió". Del mismo modo, Hernández manifiesta que este proyecto musical es "muy potente a nivel emocional", dado que las entrevistadas comparten vivencias muy "profundas". Entre ellas, la de las niñas que eran entregadas a familias pudientes donde se convertían en sirvientas.

Estos episodios los cuenta el conjunto musical Caracolas, que es una escisión de la banda de música mestiza Caracoles. Caracolas, que adquiere este nombre porque está únicamente compuesto por mujeres, ha nacido precisamente de Matria y en el contexto del Día Internacional de la Mujer de 2020. Esa vez fue un "momento puntual", no obstante, con el tiempo, ha sido una propuesta que se ha consolidado por la "necesidad de recoger la memoria de la mujer", puntualiza la artista.

Las entradas se pueden adquirir a través de internet en la página web de Realejos Cultural.