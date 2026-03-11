Canarias impulsa el futuro de la fontanería en Senegal

Esta iniciativa de cooperación internacional, subvencionada por el Gobierno de Canarias, tiene como objetivo estratégico la formación de formadores para fortalecer el tejido profesional en Senegal y mejorar la empleabilidad de colectivos vulnerables en el país africano.

En el marco de esta acción, la docente senegalesa Fatimata Sall, perteneciente al prestigioso Centre National de Qualification Professionnelle (CNQP) de Dakar, estuvo en Tenerife participando en una formación intensiva de 30 horas. Sall trabajó junto al experto canario Pedro Armas para actualizar sus competencias técnicas y pedagógicas en el sector de la fontanería, con el fin de adaptar los estándares de calidad y metodologías europeas al contexto productivo senegalés.

Al concluir esta fase, Sall liderará durante tres meses la capacitación de jóvenes en su país, preparándolos para obtener certificaciones oficiales. El proyecto se completará con la visita de Pedro Armas a Senegal, donde impartirá módulos avanzados a los mejores expedientes. Para los responsables de Femete, esta alianza no solo proyecta la experiencia de las empresas canarias, sino que genera una autonomía técnica fundamental para el desarrollo sostenible y la cohesión social en los territorios de destino.